Спортсмены предложили заменить гимн России «Катюшей» на Олимпиаде
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию "Катюша", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы комиссии, олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой.
По словам спортсменки, в комиссии рассматривали разные варианты музыкального сопровождения. "По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на "Катюше". Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" - это коллективное мнение", - заявила она.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). CAS, по сути, смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA.
Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом России в течение двух лет - до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.
Ранее использовать "Катюшу" предложил певец Лев Лещенко, который исполнил песню "Олимпийская сказка, прощай!", ставшую символом Олимпиады-80 года в Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Смысл ложки мёда в бочке дёгтя? Уж лучше "Владимирский централ", со слезои и распальцовочкои.
только на Олимпиаде?
Можно еще калинку-малинку. Или камаринского.
Это точно. Бежали роняя кал, а теперь брешут как они сепаров одной левой.
А смыл марать по-настоящему народную песню, родившуюся в тяжёлые годы, которую пели и слушали люди не отказывающиеся от страны, флага гимна.
Сборная белофлажных господ которые на в гробу видели флаг своего государства, которые тренеруются за госсчет только для себя а не за страну, достойна как максимум "голубой луны"
(с)
Тогда МОК у надо выдать памперсы.