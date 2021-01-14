Спортсмены предложили заменить гимн России «Катюшей» на Олимпиаде

16:53 14.01.2021

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию "Катюша", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы комиссии, олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой.

По словам спортсменки, в комиссии рассматривали разные варианты музыкального сопровождения. "По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на "Катюше". Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" - это коллективное мнение", - заявила она.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). CAS, по сути, смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA.

Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом России в течение двух лет - до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

Ранее использовать "Катюшу" предложил певец Лев Лещенко, который исполнил песню "Олимпийская сказка, прощай!", ставшую символом Олимпиады-80 года в Москве.