Шуфутинский ответил на угрозы Литвы запретить ему и Киркорову въезд

13:34 18.01.2021

На объединенном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы и тамошнего совета по культуре 15 января рассматривалась возможность запретить российским артистам Михаилу Шуфутинскому и Филиппу Киркорову въезд в страну.

МИД Литвы решило наложить вето на выступления наших исполнителей, поскольку, по информации ведомства, организаторы их выступлений получали субсидии за отмены шоу, сообщает РИА Новости. В ответ Михаил Шуфутинский саркастически заявил, что он - «агент Кремля».

Также певец предположил, что в Литве все благополучно, иначе бы не уделялось столько непропорционально много внимания его персоне. Шуфутинский пожалел русскоязычных литовцев, которых лишают культурных ценностей. Он подчеркнул, что ничего не теряет из-за возможных запретов, однако литовскую аудиторию ему жалко.