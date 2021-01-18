Шуфутинский ответил на угрозы Литвы запретить ему и Киркорову въезд

Шуфутинский ответил на угрозы Литвы запретить ему и Киркорову въезд

На объединенном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы и тамошнего совета по культуре 15 января рассматривалась возможность запретить российским артистам Михаилу Шуфутинскому и Филиппу Киркорову въезд в страну.

МИД Литвы решило наложить вето на выступления наших исполнителей, поскольку, по информации ведомства, организаторы их выступлений получали субсидии за отмены шоу, сообщает РИА Новости. В ответ Михаил Шуфутинский саркастически заявил, что он - «агент Кремля».

Также певец предположил, что в Литве все благополучно, иначе бы не уделялось столько непропорционально много внимания его персоне. Шуфутинский пожалел русскоязычных литовцев, которых лишают культурных ценностей. Он подчеркнул, что ничего не теряет из-за возможных запретов, однако литовскую аудиторию ему жалко. 

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