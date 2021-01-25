Певица Мария Максакова тайно возвратилась в Россию

12:46 25.01.2021

Оперная артистка и бывший депутат Государственной Думы Мария Максакова возвратилась из Украины в Россию.

В условиях пандемии и сложных отношений России и Украины певица была вынуждена лететь с пересадкой в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Максакова не афишировала свое возвращение, однако назвала свое решение единственно верным, объявила себя свободным человеком и заявила, что имела полное право на приезд на Родину.

Напомним, что Мария Максакова уехала в Киев вместе со своим мужем-бизнесменом Денисом Вороненковым, где его вскоре убили, а она осталась там жить с их сыном Иваном.