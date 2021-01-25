Певица Мария Максакова тайно возвратилась в Россию

Певица Мария Максакова тайно возвратилась в Россию

Оперная артистка и бывший депутат Государственной Думы Мария Максакова возвратилась из Украины в Россию.

В условиях пандемии и сложных отношений России и Украины певица была вынуждена лететь с пересадкой в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Максакова не афишировала свое возвращение, однако назвала свое решение единственно верным, объявила себя свободным человеком и заявила, что имела полное право на приезд на Родину.

Напомним, что Мария Максакова уехала в Киев вместе со своим мужем-бизнесменом Денисом Вороненковым, где его вскоре убили, а она осталась там жить с их сыном Иваном.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2021, 21:26
    Гость: личный опыт

    что-то мне подсказывает, что машка гайдар тоже лыжи навострит в Россию...вскорости.

  4. 25.01.2021, 18:15
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Проституток и не особо выдающихся мошенниц ФСБ не отлавливает.
    Кто настаивает на тайном возвращении?
    Кукушку пощипали, повыдергали перышки, она оголодавшая вернулася назад.
    Че вы мне о ней? Она же не та сука, что пробежав 3000 км вернулась домой к счастливым хозяевам. Она совсем другая.

  5. 25.01.2021, 17:31
    Гость: Даёшь..

    ..коммунальную камеру: Мишаня с Лёхой и Маня - все - "борцы с режимом" - искатели соломы в чужих очах...

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