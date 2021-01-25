Вячеслав Бутусов назвал концерты роскошью по нашим временам

Концерт Вячеслава Бутусова с его группой «Орден Славы» состоялся в столичном «ГлавКлубе» 22 января

Свой новый проект Вячеслав Бутусов представил полтора года назад, и с тех пор нельзя сказать, что развитие «Ордена Славы» было поступательным. Всему виной — пандемия коронавируса. Когда люди еще сидели на самоизоляции, вышел на CD дебютный релиз «Аллилуя» нынешней бутусовской группы. Но костяк ее концертной программы по-прежнему составляют песни «Наутилуса Помпилиуса».

Концерт в «ГлавКлубе» совпал с послаблением ограничений на заполняемость зала с четверти до половины. Поэтому народу в зале (в установленных пределах и с соблюдением санитарных мер) наблюдалось довольно много. Прежде, чем пуститься по волнам по «наутилусовской классике» под заводные звуки «Радиолы», Вячеслав Геннадьевич обратился к публике с прочувствованной речью. Концерты он назвал «роскошью по нашим временам», но все равно порадовался, что безумие отступает, и сам факт, что все сегодня здесь собрались окрестил символичным.

«Одинокая птица» и «Тутанхамон» неотвратимо напоминали о вечном. «Взгляд с экрана» был примечателен неординарным видеорядом, в котором моделировался бесхитростный девичий мир, состоявший из куколок, плюшевых мишек и нарядных валентинок, в который бесцеремонно вторгались зловещие фоторроботы с ликом Алена Делона.

Песни из «Ордена Славы» «Я помню чудное мгновение» и «Идиот» Бутусов провел по разряду «специального привета из Санкт-Петербурга». Литературные реминисценции родом из северной столицы были представлены в пушкинской песне рукописями рисунками Солнца русской поэзии, а «Идиот» по мотивам Достоевского обзавелся целым кибер-панковским клипом, в котором автор романа в виде искусственно выращенного (или все же сохраненного?) гомункула спасает постапокалиптическую Северную Пальмиру от нелюдей с помощью супергероини Сони Мармеладовой.

«Спасибо, что не падаете духом, а бодро и стойко переносите все испытания!» - напутствовал Бутусов зал перед исполнением евангельской «На берегу безымянной реки». А соседние с ней «На берегу безымянной реки» он адресовал Москве, ведь измотанным вечной суетой жителям столицы так полезно напомнить иногда прописную истину — с милым и рай в шалаше!

В следующих песнях намечались способы преодоления этой суеты. На «Утре Полины» стоило пустить время вспять, как вместо тающих на экране стрелок часов распускались крылья бабочки. Чтобы снабдить недостающими «Крыльями» статую Венеры Милосской, пришлось уничтожить ее в огне — как воплощение антрпоцентрической картины мира, перекрывающей путь к Богу.

Под «Хлоп-хлоп», открывающую вечно актуальный социальный блок, девушки в зале вдоволь наплясались твистов. В «Я хочу быть с тобой» басист Руслан Гаджиев подыграл и на клавишных. А «Прощальное письмо» побудила Бутусов пожелать всем собравшимся быть здоровыми душой и телом.

Самые стойкие дождались биса, чтобы получить благословение «Князя Тишины» и отправиться по увлекательному маршруту «Гибралтар-Лабрадор». Была робкая надежда, что «Орден Славы» появится вновь, но она, несмотря на все настойчивые призывы зрителей, не оправдалась.

Фото Евгения Стукалина