Лидер «НАИВа» выразил свое отношение к пенсионной реформе

В легендарном ДК Горбунова отгремел 23 января фестиваль «Панк-Рок Елка», ставший одним из самых незабываемых концертных событий первого месяца наступившего года

Новый год - это время обновления, обнуления (не к ночи оно будет помянуто) и мобилизации всех возможностей. В этом году и без того основательные празднества у нас в стране подзатянулись ещё сильнее по всем известным причинам. Новогодние концерты сместились в итоге на вторую половину января. Но разве это может смутить беспечных панков, которые, прежде чем подняться ввысь, топориком идут по дну и погрязают во всевозможных мытарствах, если не сказать, непотребствах.

Когда автор этих строк поделился со знакомым, что посетил «Панк-Рок Елку», тот живо поинтересовался: какашками что ли там зеленую красавицу наряжали? Врать не будем, такого не видали. Но резиновая кукла над танцпартером реяла на протяжении всего концерта. Созерцала она и выступление группы «Йорш», лидер которой Дима Сокол исполнил в честь 15-летия своей команды раннюю песенку «Про панка». Потенциальные герои этой нетленки встретили ее весьма воодушевленно. Но когда растроганный Сокол прощался с залом фразой «вы прекрасные люди», ему вслед кто-то крикнул: «А ты г...но»..

Оптимальнее всего было применять политику кнута и пряника самим музыкантам, что и было продемонстрировано группой Distemper. С одной стороны, лидер коллектива Вячеслав «Дацент» Бирюков высокопарно утверждал, что только «сплоченность и единство спасет наши души» и призывал поднять нашу многострадальную панк-сцену хотя бы до уровня десятилетней давности. С другой, не чурался песен о корыстных, с его точки зрения, коллегах («Где, твой панк-рок, п...») и ставил жирную точку в своем сете скабрезным шлягером на все времена «Твои большие сиськи»). Подсобляли группе Distemper скакавший аниматор в костюме пса-талисмана команды и Дед Мороз, стремительно рассекавший по сцене.

В роли же цивильного заморского Санты Клауса на «Панк-Рок Елке» предстал Александр «Чача» Иванов из НАИВа, щедро одаривший публику первым делом двумя боевиками (или все-таки по-новогоднему — хлопушками?) «Вася» и «Утро». Обычно рассудительный, на сей раз он возвестил, что много о чем хотелось бы поговорить, но жесткий фестивальный формат не располагает к размеренному общению. Тем не менее, поводы заявить о своей позиции он все-таки нашел.

Так, известную «НАИВовскую» «Схему» Чача посвятил пенсионной реформе. Несмотря на то, что в тексте четко говорилось о том, что «ваша схема - западло», Иванов признался, что его отношение к непопулярному новшеству является философским — хотя бы потому, что можно подольше заниматься любимым делом. «Пение и плясание» - так, помнится, был обозначен круг обязанностей Чачи в группе в буклете одного из ранних альбомов «НАИВа».

И с тем, и с другим у группы в Горбушке был полный порядок. Вприсядку Чача отплясал в финале «евразийского шедевра» «Тройка». А эксклюзивный стильный танец (с которым, при желании, можно запросто затмить группу Little Big с ее «вирусными» телодвижениями) певец показал в танцевальном блоке из «Телеги» и «Героев нашего времени». Старания Чачи были вознаграждены сполна: на сцену выпорхнула ангельского вида малышка, сплясала с ним и попыталась устроить обнимашки. «Вы даже не представляете, насколько для нас это сейчас важно!» - прокомментировал Чача внеплановое появление импровизированной Снегурочки.

Но «НАИВ» не был бы собой, если бы не предложил напоследок очередную порцию провокаций. Представленные в свое время в новогоднем «Неголубом огоньке» «Часики» были все-таки объявлены Чачей «самой гейской песней» в его репертуаре. В «Суперзвезде» он попытался отправить «в отставку» действующего президента. Цоевскую же «Маму-анархию» музыканты начали с увесистой приблюзованной интродукции. Посчитав, что уходить на бис на фестивале «неспортивно», «НАИВ» завершил свой сет двумя песнями, на последней из которых - «Я панк-рокер и алкоголик» ему подпел Антон «Пух» Павлов из F.P.G