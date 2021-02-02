Музыкальный лейбл расторг контракт с Мэнсоном после обвинений в насилии

11:57 2.02.2021

Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон потерял контракт с издающим лейблом лейбла из-за обвинений в психологическом и физическом насилии, сообщает Variety.

Днем ранее звезда сериала "Миры Дикого Запада" актриса Эван Рейчел Вуд обвинила музыканта, с которым была помолвлена несколько лет назад, в насилии. Как написала артистка в своем Инстаграм, они начали встречаться, когда она была еще подростком, ей на тот момент было 19 лет, а Мэнсону 37.

Все годы, что они были вместе, по словам Вуд, музыкант над ней "чудовищно издевался" и манипулировал, принуждая к подчинению. Свое сегодняшнее заявление артистка объяснила тем, что "устала жить в страхе".

После заявления артистки, с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины. Их поддержал бывший личный ассистент Мэнсона Дэн Клири, который рассказал, что все в команде Мэнсона были свидетелями его необузданного характера, но никто не вмешивался и не говорил, так как это противоречит "коду", а также из опасений потерять работу.

После этих заявлений звукозаписывающий лейбл Loma Vista Recordings объявил о немедленном прекращении сотрудничества с музыкантом.

"В свете последних событий, Loma Vista немедленно прекращает дальнейшее продвижение текущего альбома Мэнсона. Также мы решили не работать с ним ни над какими-либо будущими проектами", - говорится в заявлении лейбла.

Мэнсон сотрудничал с Loma Vista с 2015 года и выпустил там три альбома. Он готовился к выпуску нового альбома в конце этого года.

Сам Мэнсон также через инстаграм отверг обвинения бывшей невесты. Он признает, что его искусство и жизнь создают противоречивое впечатление, но последние утверждения "чудовищно искажают реальность". Он заверил, что все его личные отношения строились на основе взаимности и с партнерами, схожими с ним по духу.