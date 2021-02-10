Китайско-российский концерт по случаю празднования Китайского Нового Года, 10 января, Онлайн

16:35 10.02.2021

Пекинский симфонический оркестр и Камерный оркестр Большого театра России дадут большой концерт в честь «Веселого праздника весны», известного также как Китайский Новый год. Концерт пройдет в онлайн формате 10 февраля 2021 года в 19:00

Фестиваль, посвященный Китайскому новому году, ежегодно масштабно проходит по всему миру: в это время лучшие оркестры Китая гастролируют по разным странам с обширной программой. В 2021 году празднование из-за пандемии не отменилось, но перешло в онлайн формат.

«Уже много лет мы сотрудничаем с китайскими партнерами – продюсерским агентством Wu Promotion и организовываем гастроли по России оркестров Поднебесной в период Китайского Нового года, – рассказывает организатор концерта, известный музыкант, пианист Виктор Ямпольский. – Помимо этого, мы делали туры китайских музыкантов по странам Средней Азии, что всегда вызывало большой интерес у публики. Нынешний концерт не исключение. Надеемся, что интернет-формат проведения не помешает насладиться выступлением двух замечательных оркестров».

Концерт будет состоять из известных произведений китайской и русской музыки. Также в программе прозвучит концертная ария Моцарта «Vado ma Dove» для сопрано и «Маленькая ночная серенада» для струнного оркестра.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики и Посольства КНР в РФ.

Исполнители:

Пекинский симфонический оркестр, дирижер – Ли Бяо.

Камерный оркестр Большого театра, дирижер – Михаил Цинман.

Солистка – Наталья Савинова (сопрано).

В программе:

Репертуар Пекинского симфонического оркестра:

М. П. Мусоргский «Ночь на Лысой горе», «Картинки с выставки»

Лю Тяньхуа «Прекрасная ночь»

А. В. Александров «Священная война»

В. П. Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера»

Аранжировка Пэн Сювэнь «Цветы прекрасны и луна полна»

Репертуар Камерного оркестра Большого театра:

Ли Хуаньчжи «Увертюра к празднику весны»

Традиционная песня Гуандун «Бу Бу Гао»

Хэ Чжаньхао, Чен Ган «Любители бабочек»

В. А. Моцарт: концертная ария «Vado, ma Dove», «Маленькая ночная серенада» для струнного оркестра

П. И. Чайковский «Серенада для струнного оркестра» соч. 48

Смотреть прямую трансляцию концерта на MEGOGO: https://megogo.ru/ru/view/11272725-kitaysko-rossiyskiy-onlayn-koncert-ve...