Китайско-российский концерт по случаю празднования Китайского Нового Года, 10 января, Онлайн
Фестиваль, посвященный Китайскому новому году, ежегодно масштабно проходит по всему миру: в это время лучшие оркестры Китая гастролируют по разным странам с обширной программой. В 2021 году празднование из-за пандемии не отменилось, но перешло в онлайн формат.
«Уже много лет мы сотрудничаем с китайскими партнерами – продюсерским агентством Wu Promotion и организовываем гастроли по России оркестров Поднебесной в период Китайского Нового года, – рассказывает организатор концерта, известный музыкант, пианист Виктор Ямпольский. – Помимо этого, мы делали туры китайских музыкантов по странам Средней Азии, что всегда вызывало большой интерес у публики. Нынешний концерт не исключение. Надеемся, что интернет-формат проведения не помешает насладиться выступлением двух замечательных оркестров».
Концерт будет состоять из известных произведений китайской и русской музыки. Также в программе прозвучит концертная ария Моцарта «Vado ma Dove» для сопрано и «Маленькая ночная серенада» для струнного оркестра.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики и Посольства КНР в РФ.
Исполнители:
Пекинский симфонический оркестр, дирижер – Ли Бяо.
Камерный оркестр Большого театра, дирижер – Михаил Цинман.
Солистка – Наталья Савинова (сопрано).
В программе:
Репертуар Пекинского симфонического оркестра:
М. П. Мусоргский «Ночь на Лысой горе», «Картинки с выставки»
Лю Тяньхуа «Прекрасная ночь»
А. В. Александров «Священная война»
В. П. Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера»
Аранжировка Пэн Сювэнь «Цветы прекрасны и луна полна»
Репертуар Камерного оркестра Большого театра:
Ли Хуаньчжи «Увертюра к празднику весны»
Традиционная песня Гуандун «Бу Бу Гао»
Хэ Чжаньхао, Чен Ган «Любители бабочек»
В. А. Моцарт: концертная ария «Vado, ma Dove», «Маленькая ночная серенада» для струнного оркестра
П. И. Чайковский «Серенада для струнного оркестра» соч. 48
Смотреть прямую трансляцию концерта на MEGOGO: https://megogo.ru/ru/view/11272725-kitaysko-rossiyskiy-onlayn-koncert-ve...
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