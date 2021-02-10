Внучка Ющенко не прошла слепые прослушивания на украинском «Голосе»

Внучка Ющенко не прошла слепые прослушивания на украинском «Голосе»

Доменика Ющенко, являющаяся внучкой экс-президента Украины Виктора Ющенко, неудачно выступила на национальном конкурсе «Голос Украины».

Двадцатилетняя певица так и не прошла этап слепых прослушиваний, сообщает РИА Новости. Девушка выбрала для исполнения хит «Плакала» популярной ныне украинской группы Kazka. Однако уже во время исполнения, наставники шоу, не видя участницы, отметили ее сильное волнение. Член жюри Monatik заметил, что конкурсантка сильно переживает.

Совладать с волнением Доменике Ющенко так и не удалось, поэтому никто из звездных наставников к ней не повернулся. Интернет-пользователи согласились с вердиктом, отметив в комментариях, что у певицы были явные проблемы с дыханием.

Ранее Доменика Ющенко призналась, что идет на конкурс, чтобы знаменитый дедушка ей гордился.
 

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