Дмитрий Ревякин «Kosmotango»

Исполнитель: Дмитрий Ревякин, Название: «Kosmotango», Стиль: этно-рок, Год: 2020

В последние годы Дмитрий Ревякин методично делит выпускаемые диски на сольники и альбомы «Калинова Моста». В свою очередь, в каждой из этих линий можно найти сложные витиеватые работы и полетные доступные для восприятия записи. Так после довольно брутального «Сезона овец» «Калинов мост» выпустил ностальгическую «Даурию». А в сольном творчестве Ревякина после довольно запутанных «Змееборца» и «#снегпеченега» появилось прозрачное «Kosmotango» с явственно ощутимым средиземноморским привкусом.

«Kosmotango» - это собрание рыцарских серенад, обращенных к прекрасной даме. Любители замысловатой «хлебниковской» линии Ревякина принялись ворчать, что альбом резко выбивается из его дискографии, но это совсем не так. Например, материал «Kosmotango» прекрасно стыкуется с песнями «альбома для девочек» «SWA». Обоим альбомам присуще христианское понимание любви, как жертвы, но масштабы этого самоотречения вызывают умильную улыбку. Например, в песне «Мандарины» речь идет о том, как рыцарь воровал в саду Дубровника цитрусовые для своей ненаглядной Сеньоры.

В аранжировках «Kosmotango» также сквозит неприкрытое озорство. «Мандарины» инкрустированы фанком, «Лаэтана» купается в солнечном фламенко, «Я уйду» - чуть ли не регги, а в «Легкой вести», во многом благодаря трубачу «Цветов» и «Веселых ребят» Александру Чиненкову в полный рост ощутима танцевальная эстетика советских ВИА. Альбом с привкусом «Сангрии» - может, для Ревякина это и несколько непривычно, но насколько заманчиво!

При этом стройность излюбленных лидером «КМ» метафизических концепций никуда не девается. Как писал православный подвижник Исаак Сирин, «танец — это вечное занятие ангелов» - так же и танго с любимой приобщает к ритмам вечного Космоса. Не верите? Взгляните на обложку альбома, где кружащаяся в межзвездных просторах пара распадается на первоэлементы и сливается с мироздание.

В «Плаксе» об этом говорится прямо: «Космос для двоих отныне мал». Не забывает Ревякин и о том, что страсть неотделима от страдания. Нагляднее всего это видно по песне «Испанский сапожок», где кокетливый каблучок на ножке пассии совершенно естественным образом превращается в пыточное орудие средневековой инквизиции.