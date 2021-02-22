Сергей Лазарев одержал победу в шоу «Танцы со звездами»
Результаты популярного телешоу канала «Россия» были обнародованы в ночь на 22 февраля.
В суперфинале победил поп-певец Сергей Лазарев, который в паре с Екатериной Осиповой принял кубок из рук Николая Цискаридзе. Крайне ожесточенная борьба развернулась между Лазаревым и Давой, которые выпуск за выпуском делили между собой первые места в турнирной таблице
В суперфинале состязались 5 пар: Катерина Шпица и Максим Щепкин, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, Дава и Дарья Палей. Финалистам предстояли последние испытания: танцы «на троих», в котором уже сложившиеся дуэты разбавили профессиональные танцоры и хореографы, и главный номер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для:Zahar Конечно же я с Вами согласна,но вот недавно прочла интервью с до слез "любимым" андреем звягинцевым,который сообщил свое"великое мнение"о России в «Новой газете», где сулит России скорое преображение в европейском духе: «Общество схвачено страхом, но ютится оно в средоточии поколения бумеров, кто помнит “совок” или тех, кто родился на его излете. Однако уже очень скоро объявит свои права новое поколение; те, кто родился на входе в XXI век и полон сил; они не будут готовы мириться с таким положением дел, когда в их стране нет ни перспектив, ни справедливости, ни закона. Они возьмут эту страну в свои молодые руки и стряхнут с нее прах старья, консерватизма и страха. Сейчас им всем 20–30 лет. Уже совсем скоро им вступать в свои права. Встречайте новое поколение. Оно грядет, а чтобы страх не съел их души, пусть их души съедят свой страх». Так и хочется процитировать слова профессора Преображенского:"Пропал дом!" А в нашем случае-Пропадет страна от этого танцующего поколения.....
Уже сегодня в России 65% промышленности принадлежит иностранному капиталу, 90% торговли – это иностранные торговые сети. 76% железнодорожного машиностроения принадлежит иностранцам. 77% предприятий цветной металлургии тоже принадлежит зарубежным «друзьям». Во всех остальных отраслях 45–60% иностранного капитала. В совете директоров предприятий нефтегазового комплекса большей частью иностранцы, в основных банках – тоже! Промышленная империя «РУСАЛ» вместе с алюминиевыми заводами и гидроэлектростанциями теперь принадлежат Соединенным Штатам.
Танцуй,танцуй.....