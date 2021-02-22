Сергей Лазарев одержал победу в шоу «Танцы со звездами»

16:41 22.02.2021

Результаты популярного телешоу канала «Россия» были обнародованы в ночь на 22 февраля.

В суперфинале победил поп-певец Сергей Лазарев, который в паре с Екатериной Осиповой принял кубок из рук Николая Цискаридзе. Крайне ожесточенная борьба развернулась между Лазаревым и Давой, которые выпуск за выпуском делили между собой первые места в турнирной таблице

В суперфинале состязались 5 пар: Катерина Шпица и Максим Щепкин, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, Дава и Дарья Палей. Финалистам предстояли последние испытания: танцы «на троих», в котором уже сложившиеся дуэты разбавили профессиональные танцоры и хореографы, и главный номер.

