Ушла из жизни бывшая солистка группы Little Big

16:07 1.03.2021

Участница первого состава санкт-петербургской группы Little Big Анна Кастельянос скончалась на 40-м году жизни.

Певица была обнаружена мертвой в собственной квартире. В последние полгода она себя плохо чувствовала и почти не вставала из-за проблем со спиной, пользуясь помощью волонтеров. У Анны Кастельянос была из-за диагноза ахондроплазия третья группа инвалидности. Причиной же смерти названа кардиомиопатия.

Анна Кастельянос снималась в первом же клипе Little Big «Everyday I'm drinking», высмеивающем стереотипы иностранцев относительно России. Позже она покинула группу из-за разногласий с остальными участниками и из-за негатива родителей в детсаду, где она работала воспитателем. Однако после ее смерти лидер Little Big Илья Прусикин написал о ней пост, заметив, что Анна Кастельянос всегда поражала его фонтаном энергии. Она играла в кино и театре, вела мероприятия и имела свой тату-салон.