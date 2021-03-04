Кеосаян снимет ремейк «Белорусского вокзала» о ветеранах Афганистана

Кеосаян снимет ремейк «Белорусского вокзала» о ветеранах Афганистана

Создатель фильмов «Бедная Саша» и «Крым» Тигран Кеосаян заявил о намерении снять ремейк фильма «Белорусский вокзал».

В его версии действие фильма будет перенесено в наши дни, а героями ленты станут бывшие воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане и пришедшие на похороны друга, сообщает Znak.com. Производство картины берет на себя «Мосфильм».

Создатель оригинального «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов отнесся к такой идее крайне негативно. Он признался, что Кеосаян звонил ему с подобным предложением. Смирнов недоумевает, как можно ставить на одну ступень ветеранов Великой Отечественной и участников «колониальной» войны. На это Кеосаян заявил, что обойдется и без разрешения Смирнова. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2021, 20:49
    Гость: Да ладно!

    Обычный он режиссер. Снимает, что скажут.
    А "Ландыш серебристый" (2000) вполне себе атмосферное кино.

  2. 04.03.2021, 20:47
    Гость: влад

    Своих мозгов маловато, ничего оригинального придумать не в состоянии, вот и занимаются воровством иначе не назовёшь.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Зеленский
Зеленский: Россия должна «вернуть» Украине Крым
Горбачев призвал Путина и Байдена «не бычиться» и обсудить ядерную войну
Антиленинизм - работа на Навального
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?
Избранное
Лучшие представители современного российского спорта
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК
Плюсы и минусы бамбукового настила
Эдуард Худайнатов: биографические сведения
ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству
Объявляем войну неприятным запахам
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке
От горячего питания до упрощенного банкротства: что изменится с 1 сентября
Причины появления во рту привкуса йода и соды
«Многие связывают визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео с организацией убийства иранского ученого Фахризаде»
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?