Кеосаян снимет ремейк «Белорусского вокзала» о ветеранах Афганистана
Создатель фильмов «Бедная Саша» и «Крым» Тигран Кеосаян заявил о намерении снять ремейк фильма «Белорусский вокзал».
В его версии действие фильма будет перенесено в наши дни, а героями ленты станут бывшие воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане и пришедшие на похороны друга, сообщает Znak.com. Производство картины берет на себя «Мосфильм».
Создатель оригинального «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов отнесся к такой идее крайне негативно. Он признался, что Кеосаян звонил ему с подобным предложением. Смирнов недоумевает, как можно ставить на одну ступень ветеранов Великой Отечественной и участников «колониальной» войны. На это Кеосаян заявил, что обойдется и без разрешения Смирнова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обычный он режиссер. Снимает, что скажут.
А "Ландыш серебристый" (2000) вполне себе атмосферное кино.
Своих мозгов маловато, ничего оригинального придумать не в состоянии, вот и занимаются воровством иначе не назовёшь.
Наш президент тоже антисоветчик
Когда про Карабах?
Про Карабах когда будет снимать, и сниматься?