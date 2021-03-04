Кеосаян снимет ремейк «Белорусского вокзала» о ветеранах Афганистана

13:05 4.03.2021

Создатель фильмов «Бедная Саша» и «Крым» Тигран Кеосаян заявил о намерении снять ремейк фильма «Белорусский вокзал».

В его версии действие фильма будет перенесено в наши дни, а героями ленты станут бывшие воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане и пришедшие на похороны друга, сообщает Znak.com. Производство картины берет на себя «Мосфильм».

Создатель оригинального «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов отнесся к такой идее крайне негативно. Он признался, что Кеосаян звонил ему с подобным предложением. Смирнов недоумевает, как можно ставить на одну ступень ветеранов Великой Отечественной и участников «колониальной» войны. На это Кеосаян заявил, что обойдется и без разрешения Смирнова.