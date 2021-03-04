Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться с Бари Алибасовым

17:03 4.03.2021

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила официально отменить процедуру развода с продюсером «На-На» Бари Алибасовым.

Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник подтвердила «СтарХиту», что ее подопечная подает отказ от иска. Процедура расторжения брака была начата 24 декабря прошлого года, но юрист подчеркивает, что союз двух сердец является действующим, а информацию о том, что продюсер якобы велел не препятствовать разводу, списывает на происки недругов пары.

Между тем, в последний день зимы промелькнула информация о том, что Бари Алибасов якобы возжелал воссоединиться с матерью своего сына и экс-супругой Евгенией Уронич.