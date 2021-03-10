Группа «Пикник» показала супергеройскую «Дочь сфинкса»

Группа «Пикник» добралась со своей новой программой «Прикосновение» до Москвы, сыграв 5 и 6 марта концерты в клубе «19.30»

Некоторые города успели уже познакомиться с этим шоу, но на каждом концерте есть свои нюансы. Сюрпризы начинаются уже во время интродукции, которая представляет собой короткометражный немой супергеройский боевик под названием «Дочь сфинкса». В начале февраля на концерте в оренбургском ДК «Россия» спасители мира составляли слово «Оренбург» на постаменте статуи сфинкса из частей папируса. Столичные же жители узрели название Москва выбитым в граните.

Меняются на концертах и сессионные саксофонисты. Если в Оренбурге с «Пикником» сыграл в песнях «Мы как трепетные птицы» и «Немного огня» местный Владимир Семенов, отлично гармонировавший с персонажами «Дочери сфинкса», то в столице к группе присоединился участник шоу «Голос 5» Владимир Кумарин. С выбритым гребнем на голове и в белом пиджаке саксофонист выглядел неотразимо и отличался крайне экспрессивной подачей.

Еще одной отличительной чертой концерта в «19.30» стало выведение текстов песен на экраны по бокам сцены. К тривиальной функции караоке это было свести трудно, потому что вербальный компонент помогал глубже проникнуть в самую суть программы. К тому же фразы были эстетично оформлены и порою начертаны в духе авангардизма. Надо сказать, что сценография «Прикосновения» испытала заметное влияние кубизма — из этой же серии были и мелькавшие на экране репродукции полотен Казимира Малевича, и даже одежда музыкантов, оформленная в той же супрематической стилистике.

Как и живопись Малевича, новая программа «Пикника» приоткрывает окно в потустороннюю реальность. Это действительно прикосновение к иррациональным граням мира. А оно может быть как обогащающим душу (например, в песне «Сияние»), так и губящим ее на корню (во время песни «В руках великана» фонарноголовый исполин рушит между делом американские небоскребы, но аккуратно обходит неуязвимый Московский Кремль).

Шоу «Пикника», по сравнению с увиденным ранее, приобрело еще больший размах. В «Потерянном» музыканты экстатично сыграли на красных трещотках. Под «Глаза очерчены углем» пластично станцевали точеные девушки с черными абажурами на головах, как бы давая понять, что неосторожное обращение с Тьмой может не просто поменять облик человека, но и полностью трансформировать его суть.

Но сам «Пикник», конечно же, не увязал в этих сущностях, а двигался к самым вершинам. К последней песне «На самом краю земли» группа добралась до космических просторов, спев на фоне мерцавших за спинами музыкантов созвездий.

