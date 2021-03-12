«Громыка» поведал о проблемах в США

Петрозаводская группа «Громыка» впервые выступила в столичном ДК имени Горбунова 7 марта

По природе своей «Громыка» нуждается в больших залах, высоких трибунах, громких речах. Как в своей стихии группа наверняка будет себя чувствовать в Государственном кремлевском дворце. Все это в «Громыке» вполне по плечу, но в перспективе. А пока солидные мужчины в серых костюмах вполне органично смотрелись на сцене легендарной «Горбушки», наверняка помнящей не только убойные сеты звезд рок-н-ролла, но и долгие партсобрания советской эпохи. Обе эти линии причудливо сфокусировались в двухчасовой политинформации от «Громыки»

«Пушкин, Шишкин, Мышкин» - этим трем столпам русского национального самосознания был посвящен первый музыкальный доклад от «Громыки». Державший речь Максим Валерьевич Кошелев поздравил следом всех барышень с наступавшим праздников, не забыв также и о столетнем юбилее Андрея Миронова. Дамам адресовали песню «Комплексный обед» (представленную как посвящение ускользающей красоте, но не только ей) и вещь из нового альбома «20 000 лет под водой» «Мидии у Лидии».

Материал свежего пятого альбома был сыгран практически в полном альбоме, но, по замечанию М.В. Кошелева, «размазан» по всему сет-листу. «Плеоназмы» посвятили проблемам в США — как-никак портрет советского министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыки за спинами музыкантов к этому обязывал. В «Рудименте» Максим Валерьевич виртуозно поиграл словами, предположив, что песня посвящена ГДРовскому полицейскому по имени Руди. А по поводу «Ты еще крепкий старик» - импровизированному трибьюту группе Tequilajazzz и Александру Розенбауму — докладчик раздосадовался, что ее вырезали из одной передачи канала НТВ (вероятно — из «Квартирника у Маргулиса»).

При всей опоре на тоталитарную эстетику, «Громыке» явно была важна обратная связь. Услышав заказ на «Потемкинские города», Максим Валерьевич заметно оживился и уточнил у зрителей, не кажется ли им эта песня слишком мрачной? Исполнив этот экскурс в во времена Екатерины II, он признался, что есть идея снять на песню клип в историческом интерьере. Уже найдена подходящая локация в Питере, теперь дело за костюмами той эпохи. Тем зрителям, которые могут помочь с реквизитам, было настоятельно рекомендовано связаться с группой и оказать необходимое содействие.

По ранее поступившей заявке «Громыка» сыграл «Тайкунавтов» - единственную не изданную ранее песню с «бэста» «ФЮНФ». Параллельно М.В. Кошелев посетовал, что публика в Ярославле не знает, кто такие тайкунавты, однако москвичи оказались не в пример информированнее, дав на поставленный опрос верный ответ — китайские космонавты. Поразившись обилию заказов, певец высказал предположение, что новый директор группы Алексей Неволин поможет организовать в перспективе концерт по заявкам.

Не все на концерте шло как по маслу. Уже после шестой песни у гитариста Никиты Андреевича Власова порвалась струна. Замена заняла не менее десяти минут, и все это время Максим Валерьевич выказывал себя опытным дипломатом, мастерски заполняя паузы тематическими анекдотами о Леониде Брежневе и дикторе Юрии Левитане. А поскольку пауза затягивалась, группа все же сыграла «Паустовского, Бианки и Пришвина» преимущественно без гитары, присоединившийся лишь в конце этой песни.

Зрители по достоинству оценили профессионализм «Громыки». Угар в зале был что надо, но особенно умилила Максима Валерьевича пара отрывавшихся перед сценой «чернявеньких очкариков». Им он посвятил несколько прочувствованных речей, поставив такое поведение в пример другим, гадая, приходятся ли они друг другу мужем и женой и высказав предположение об их еврейских корнях. За активность очкарикам М.В Кошелев посулил в подарок фирменный пионерский значок группы, который они получили из его рук сразу после концерта.