Наталия Орейро записала песню о самоизоляции с русским текстом

15:37 16.03.2021

Известная своей любовью к России певица из Уругвая Наталия Орейро записала песню «Будем танцевать» с вкраплениями русского текста.

Трек был записан совестно с группой Bajofondo дистанционно, а в тексте на испанском и на русском поется о том, что пока невозможно обняться и поцеловаться, надо танцевать в режиме онлайн. В частности, в песне есть такие слова на русском: «Под замком, одна и на диване ритм услышу музыкальный, возьму маску и при всем параде выйду подышать».

ТАСС сообщает, что песня писалась в разгар пандемии в пяти разных локациях — в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе.