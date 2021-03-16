Наталия Орейро записала песню о самоизоляции с русским текстом

Наталия Орейро записала песню о самоизоляции с русским текстом

Известная своей любовью к России певица из Уругвая Наталия Орейро записала песню «Будем танцевать» с вкраплениями русского текста.

Трек был записан совестно с группой Bajofondo дистанционно, а в тексте на испанском и на русском поется о том, что пока невозможно обняться и поцеловаться, надо танцевать в режиме онлайн. В частности, в песне есть такие слова на русском: «Под замком, одна и на диване ритм услышу музыкальный, возьму маску и при всем параде выйду подышать».

ТАСС сообщает, что песня писалась в разгар пандемии в пяти разных локациях — в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе.

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