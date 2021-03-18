Бесплатные сайты по прослушиванию музыки: плюсы и минусы

19:15 18.03.2021

Наверное все помнят время, когда для того, чтобы слушать музыку нужен был Bluetooth?

Времена изменились. Сейчас огромной популярностью пользуются сайты, где можно абсолютно легально скачать mp3 бесплатно любую музыку. В этой статье мы разбираемся в плюсах и минусах таких серверов.



Плюсы платформ

1. Разнообразие жанров, структурированных по наименованиям. Это очень интересное преимущество, позволяющее не только развивать музыкальный вкус слушателя, давая ему хорошую подборку песен.

2. Простой интерфейс, рассчитанный на людей разных возрастов. Скачать песню можно, если кликнуть рядом со значком «скачать». Это просто и для людей старшего поколения, ну и для только начинающих пользователей Интернета.

3. Между прочим, многие сервисы, предоставляющий бесплатный музыкальный контент, разрешают слушателям создавать свои плейлисты и подборки. Это огромный плюс, особенно актуально людям, предпочитающих слушать свою музыку. То есть, в зависимости от настроения и сферы деятельности, вы выстраиваете плейлист, музыка в котором будет выбрана вами с учетом личных предпочтений.



Минусы

1. Качество звука. Часто бывают так, что на низкопробных сайтах встречаются отвратительные по качеству звучания композиции. Это связано с тем, что модераторы на таких музыкальных платформах заинтересованы не в том, чтобы предоставить слушателю качественный контент, а чтобы заработать деньги. Опять же, все зависит от сайта и ответственности к слушателям.

2. Плохие музыкальные подборки. Это проблема касается многих сервисов. Допустим, вы любитель джаз-фанка. Вас интересует музыка Джимми Хендрикса, Джеймса Брауна и прочих. Выбирая подборку по теме «джаз фанк», вы можете встретить музыку, совершенно отличающейся от заявленного жанра.

3. Отсутствие многих малоизвестных артистов. Не на всех музыкальных сайтов, предназначенных для скачивания лицензированного контента, можно найти интересующих вас музыкальных исполнителей.

4. Отсутствие возможности слушать подкасты. К сожалению, культура прослушивания подкастов в России не так популярна среди людей. Многие даже не представляют, что это такое. По этой причине сайты не предоставляют слушателю альтернативы прослушиванию музыкальных композиций. Получается так: либо слушать песню,либо ничего.

Подводя итоги, хочется сказать, что музыкальных сервисов по прослушиванию музыки онлайн становится с каждым годом все больше и больше. Это хорошо, когда можно совершенно бесплатно слушать музыку в любой точке мира, скачивая ее себе на устройство.

