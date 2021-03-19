СК проверит песню Манижи на предмет оскорбления русских женщин

09:00 19.03.2021

Эксперты издания «Ветеранские вести» обратились в Следственный комитет России с требованием проверить песню «Russian Woman» кандидатки от России на «Евровидение» Манижи на предмет оскорбления российских женщин.

Представители издания доктор юридических наук, профессор И.В. Понкин и доктор психологических наук, профессор В.И. Слободчиков усмотрели в тексте песни моменты разжигания межнациональной розни, что, по их мнению, подпадает под статью 282 УК РФ. В тексте песни также создается заведомо неприглядный образ русской женщины, которая не рожает детей и не молится. А выкрик «эй, рюсский женщин», по разумению Понкина и Слободчикова, не может служить самоиронией, так как Манижа — не русская, а таджичка.

Отдельно экспертов покоробили неряшливые наряды певицы и выпученные глаза, якобы намекающие на умственную неполноценность героини песни.