СК проверит песню Манижи на предмет оскорбления русских женщин

СК проверит песню Манижи на предмет оскорбления русских женщин

Эксперты издания «Ветеранские вести» обратились в Следственный комитет России с требованием проверить песню «Russian Woman» кандидатки от России на «Евровидение» Манижи на предмет оскорбления российских женщин.

Представители издания доктор юридических наук, профессор И.В. Понкин и доктор психологических наук, профессор В.И. Слободчиков усмотрели в тексте песни моменты разжигания межнациональной розни, что, по их мнению, подпадает под статью 282 УК РФ. В тексте песни также создается заведомо неприглядный образ русской женщины, которая не рожает детей и не молится. А выкрик «эй, рюсский женщин», по разумению Понкина и Слободчикова, не может служить самоиронией, так как Манижа — не русская, а таджичка.

Отдельно экспертов покоробили неряшливые наряды певицы и выпученные глаза, якобы намекающие на умственную неполноценность героини песни.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 14:11
    Гость: stalker

    «эй, рюсский женщин». Смешно. И с такой фигней мы на Евровидение выходить собираемся ? Чтобы нас там высмеяли даже те, кто русского языка толком не знает. Позорище.

  2. 19.03.2021, 13:16
    Гость: предсказатель Грыша

    РФ в состоянии гибридной войны. Соответственно презентация страны должны быть каку белорусов , а не мяу труляля. Не позволят тогда пусть лесом идут. Я пророчить не берусь, но точно знаю я вернусь, пусть даже через сто веков, в страну не дураков, а гениев.

  3. 19.03.2021, 12:01
    Гость: Московская пенсионерка

    Так скоро в школах введут таджикский вместо русского! Политика на замещение всего русского, особенно образованного на гастеров без какого-либо образования
    Это торчит кругом!

  4. 19.03.2021, 11:44
    Гость: Алекс

    Ну дождались. В России мигранты которых "пригрели" откровенно и глумливо плюют на наши святые национальные ценности. Провоцируют. "А чё вы нам сделаете?" А действительно ЧЁ мы им сделаем?

  5. 19.03.2021, 11:01
    Гость: Ольга

    Проверить тех, кто готовит провокацию!!!а что в театрах творится и в музеях? Что творится с нашей культурой ?

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