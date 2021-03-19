СК проверит песню Манижи на предмет оскорбления русских женщин
Эксперты издания «Ветеранские вести» обратились в Следственный комитет России с требованием проверить песню «Russian Woman» кандидатки от России на «Евровидение» Манижи на предмет оскорбления российских женщин.
Представители издания доктор юридических наук, профессор И.В. Понкин и доктор психологических наук, профессор В.И. Слободчиков усмотрели в тексте песни моменты разжигания межнациональной розни, что, по их мнению, подпадает под статью 282 УК РФ. В тексте песни также создается заведомо неприглядный образ русской женщины, которая не рожает детей и не молится. А выкрик «эй, рюсский женщин», по разумению Понкина и Слободчикова, не может служить самоиронией, так как Манижа — не русская, а таджичка.
Отдельно экспертов покоробили неряшливые наряды певицы и выпученные глаза, якобы намекающие на умственную неполноценность героини песни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«эй, рюсский женщин». Смешно. И с такой фигней мы на Евровидение выходить собираемся ? Чтобы нас там высмеяли даже те, кто русского языка толком не знает. Позорище.
РФ в состоянии гибридной войны. Соответственно презентация страны должны быть каку белорусов , а не мяу труляля. Не позволят тогда пусть лесом идут. Я пророчить не берусь, но точно знаю я вернусь, пусть даже через сто веков, в страну не дураков, а гениев.
Так скоро в школах введут таджикский вместо русского! Политика на замещение всего русского, особенно образованного на гастеров без какого-либо образования
Это торчит кругом!
Ну дождались. В России мигранты которых "пригрели" откровенно и глумливо плюют на наши святые национальные ценности. Провоцируют. "А чё вы нам сделаете?" А действительно ЧЁ мы им сделаем?
Проверить тех, кто готовит провокацию!!!а что в театрах творится и в музеях? Что творится с нашей культурой ?