Сооснователь «Звуков Му» Александр Липницкий трагически погиб в Подмосковье
Музыканта хватилась жена Инна, которая сообщила в полицию, что он ушел гулять с собакой в спортивном костюме
Один из основателей группы «Звуки Му» - бас-гитарист Александр Липницкий — погиб в в Подмосковье, провалившись под лед.
Трагедия произошла 25 марта на льду реки на Николиной горе, где Липницкий постоянно проживал. Катаясь на лыжах, он провалился под лед и пошел ко дну. Музыканта хватилась жена Инна, которая сообщила в полицию, что он ушел гулять с собакой в спортивном костюме.
Александр Липницкий известен как специалист по джазу, организатор первых советских рок-концертов, радиоведущий и автор документальных фильмов. В 1983 году вошел в только что созданную группу Петра Мамонова «Звуки Му», научившись специально ради этого играть на гитаре. Известен также как коллекционер икон.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стингрушина ..сладкая казалась тогда ,видать по молодости ,А,ее младшая дык вообще одному рокеру настоящую американскую жизнь показала своей.. что ,называется в полном браке .А,вот смертельный вред от неосмотрительных занятий физкультурой ..налицо .
...идиот мамоноф и лизание задницы стингрей - это было отвратительно и унизительно.Это я как музыкант пишу.А так вообще мужик был хоть и страшный генетически,но умный и способный,и всю жизнь славно жировал на имени своей бабули.Может,и вовремя сгинул ?Не старым маразматиком...