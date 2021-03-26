Сооснователь «Звуков Му» Александр Липницкий трагически погиб в Подмосковье

Александр Липницкий утонул в Подмосковье

Музыканта хватилась жена Инна, которая сообщила в полицию, что он ушел гулять с собакой в спортивном костюме

Один из основателей группы «Звуки Му» - бас-гитарист Александр Липницкий — погиб в в Подмосковье, провалившись под лед.

Трагедия произошла 25 марта на льду реки на Николиной горе, где Липницкий постоянно проживал. Катаясь на лыжах, он провалился под лед и пошел ко дну. Музыканта хватилась жена Инна, которая сообщила в полицию, что он ушел гулять с собакой в спортивном костюме.

Александр Липницкий известен как специалист по джазу, организатор первых советских рок-концертов, радиоведущий и автор документальных фильмов. В 1983 году вошел в только что созданную группу Петра Мамонова «Звуки Му», научившись специально ради этого играть на гитаре. Известен также как коллекционер икон.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.03.2021, 16:53
    Гость: тд

    Стингрушина ..сладкая казалась тогда ,видать по молодости ,А,ее младшая дык вообще одному рокеру настоящую американскую жизнь показала своей.. что ,называется в полном браке .А,вот смертельный вред от неосмотрительных занятий физкультурой ..налицо .

  2. 26.03.2021, 14:27
    Гость: Оллес

    ...идиот мамоноф и лизание задницы стингрей - это было отвратительно и унизительно.Это я как музыкант пишу.А так вообще мужик был хоть и страшный генетически,но умный и способный,и всю жизнь славно жировал на имени своей бабули.Может,и вовремя сгинул ?Не старым маразматиком...

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