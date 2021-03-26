Сооснователь «Звуков Му» Александр Липницкий трагически погиб в Подмосковье

13:24 26.03.2021

Музыканта хватилась жена Инна, которая сообщила в полицию, что он ушел гулять с собакой в спортивном костюме

Один из основателей группы «Звуки Му» - бас-гитарист Александр Липницкий — погиб в в Подмосковье, провалившись под лед.

Трагедия произошла 25 марта на льду реки на Николиной горе, где Липницкий постоянно проживал. Катаясь на лыжах, он провалился под лед и пошел ко дну. Музыканта хватилась жена Инна, которая сообщила в полицию, что он ушел гулять с собакой в спортивном костюме.

Александр Липницкий известен как специалист по джазу, организатор первых советских рок-концертов, радиоведущий и автор документальных фильмов. В 1983 году вошел в только что созданную группу Петра Мамонова «Звуки Му», научившись специально ради этого играть на гитаре. Известен также как коллекционер икон.