Государственный Кремлевский дворец откроет двери для публики в мае

Государственный Кремлевский дворец откроет двери для публики в мае

Государственный Кремлевский дворец возвратится к концертной деятельности в середине мая этого года.

Прервет вынужденную коронавирусную паузу демонстрация спектакля «Тысяча и одна ночь» театра «Кремлевский балет» 13 мая, извещает ТАСС. Шоу в ГКД будут проходить с соблюдением всех санитарных норм и учетом действующих в Москве ограничений на 50% заполняемость зала.

ГКД временно заморозил свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Анонсированные выступления таких исполнителей, как Анита Цой, Денис Мацуев, Сергей Волчков, не проходили, но и их отмена не провозглашалась. Третьего декабря прошлого года в Кремлевском дворце прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».  

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