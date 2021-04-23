Лидер Rammstein спел «Любимый город» Бернеса на русском языке

Сколько прекрасных лирических и одновременно патриотичных песен создало советское время. Их и сегодня поют в праздничные дни - собственно, только они и трогают душу. И поют их не только в России. Ничего похожего нынешние очень свободные от "тоталитаризма" поэты и композиторы не создали, да и создать не могут. И певцов равноценных советским практически нет. Что воспевать? Как кто-то, обворовав или облапошив сограждан заработал миллиард? Построил себе хоромы, или приобрёл замок за границей? Упивается редкими напитками или объедается изысканной пищей? Всё это не может вдохновить русского человека. Хочется верить, что это безвременье закончится. И чем скорее, тем лучше.