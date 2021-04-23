Лидер Rammstein спел «Любимый город» Бернеса на русском языке

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил видеоклип на песню Марка Бернеса «Любимый город», которую исполняет на русском языке. Видео опубликовано на YouTube-канале музыканта.

Композиция была записана к выходу фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» и вошла в саундтрек к киноленте.

Слова песни «Любимый город» написаны советским поэтом Евгением Долматовским, композитором выступил народный артист СССР Никита Богословский. Композиция впервые прозвучала в фильме «Истребители» Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.

Исполнение Линдеманна высоко оценил Народный артист РСФСР Лев Лещенко. 

«Это моя любимая песня, я до сих пор пою ее на концертах. Это говорит о том, что военная песня сегодня нужна. Она создает нормальный нравственный фон, потому что, пока звучат эти песни, пока живы старики, у нас есть некая фантомная совесть», — приводит слова  Лещенко «Газета.ру».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 22:24
    Гость: НХ

    Сколько прекрасных лирических и одновременно патриотичных песен создало советское время. Их и сегодня поют в праздничные дни - собственно, только они и трогают душу. И поют их не только в России. Ничего похожего нынешние очень свободные от "тоталитаризма" поэты и композиторы не создали, да и создать не могут. И певцов равноценных советским практически нет. Что воспевать? Как кто-то, обворовав или облапошив сограждан заработал миллиард? Построил себе хоромы, или приобрёл замок за границей? Упивается редкими напитками или объедается изысканной пищей? Всё это не может вдохновить русского человека. Хочется верить, что это безвременье закончится. И чем скорее, тем лучше.

  2. 23.04.2021, 21:49
    Гость: Макс

    Марка Бернеса ему конечно не перепеть... клип получился не плохой. Интересно его дед где воевал?

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