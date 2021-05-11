Павел Майков выразил недовольство масштабом Парада Победы

14:45 11.05.2021

Павел Майков, прославившийся ролью бандита в «Бригаде», посчитал, что Парад Победы в Москве нужно было проводить скромнее.

Актер заявил, что «грош цена такой Победе», так как подобные вещи должны, прежде всего, ассоциироваться со слезами. По его мнению, это значит, что крупномасштабные акции неуместны, а вместо них надо проводить День Победы в тишине, со скорбью вспоминая о лишениях и потерях во времена Великой Отечественной.

Павла Майкова также озаботил тот факт, что в Парад Победы вложена уйма народных денег. Он подчеркнул, что война — это хороший урок для человечества, который должен быть усвоен, но не такими методами.