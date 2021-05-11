Павел Майков выразил недовольство масштабом Парада Победы

Павел Майков выразил недовольство масштабом Парада Победы

Павел Майков, прославившийся ролью бандита в «Бригаде», посчитал, что Парад Победы в Москве нужно было проводить скромнее.

Актер заявил, что «грош цена такой Победе», так как подобные вещи должны, прежде всего, ассоциироваться со слезами. По его мнению, это значит, что крупномасштабные акции неуместны, а вместо них надо проводить День Победы в тишине, со скорбью вспоминая о лишениях и потерях во времена Великой Отечественной.

Павла Майкова также озаботил тот факт, что в Парад Победы вложена уйма народных денег. Он подчеркнул, что война — это хороший урок для человечества, который должен быть усвоен, но не такими методами.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.05.2021, 20:46
    Гость: Елена

    А по мне , так еще парод в честь разгрома наполеоновских войск необходимо провести! Чтобы некоторые не вякали и не учили нас жить!

  3. 11.05.2021, 18:27
    Гость: личный опыт

    абсолютно с ним согласен.
    Да ещё опозорились на весь мир с единственным гостем-таджиком.

  4. 11.05.2021, 18:26
    Гость: stalker

    "крупномасштабные акции неуместны, а вместо них надо проводить День Победы в тишине, со скорбью вспоминая о лишениях и потерях во времена Великой Отечественной". Дело не только и не столько в масштабах праздничных мероприятий, а в их перечне и направленности. Можно, конечно, акцентировать внимание на парадах, выступлениях артистов и салютах. Это зрелищно и привлекает внимание людей. Но это уже развлекуха какая-то. При этом теряется смысл того, что мы отмечаем. А отмечаем мы победу, добытую ценой жизни 27 млн. советских людей. Наших предков. А потому прав Павел Майков, когда говорит о том, что для тех, кто выжил в той войне это был день не только радости, но и скорби по погибшим. День памяти о них. А происходящее сейчас пляску на костях напоминает. Причем тех, кто к этой победе никакого отношения не имеет. Превратили праздничные мероприятия в чисто пропагандистские акции за которыми судьбы людей, воевавших, погибших и выживших в той войне не видны. Кинули ветеранам подачку в размере 10 тыс. рублей и забыли о них до следующего праздника.

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