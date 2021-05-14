Экс-солистка «ТаТу» начала политическую деятельность со слов Говорухина

Экс-солистка «ТаТу» начала политическую деятельность со слов Говорухина

Бывшая вокалистка группы «ТаТу» Юлия Волкова, начавшая не так давно политическую деятельность, записала свое первое в этом амплуа обращение к соотечественникам.

Юлия Волкова будет избираться в Госдуму на пробных выборах (праймериз), на которых она баллотируется от «Единой России». Свое обращение певица начала со слов «мои замечательные, так больше нельзя!», вольно или невольно отсылающими к знаменитому публицистическому фильму Станислава Говорухина «Так жить нельзя».

Свою речь Волкова посвятила проблемам Ивановской области — коррупции, кормильцам, уезжающим от своих семей на заработки, плохим дорогам. Привела она и конкретный пример — возбуждение дела в отношении сотрудников департамента строительства в связи с недостроенным ковид-госпиталем. Певица пояснила, что она будет избираться в Госдуму от Ивановской области, чтобы обратить внимание власти на проблемы регионов.

«Единая Россия», по мнению Волковой, всегда действовала во благо народа. При этом артистка отметила, что не всегда это получалось, приведя в пример пенсионную реформу, которая заставила работать граждан до «гробовой доски».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.05.2021, 16:00
    Гость: именно!

    Фильм "Автостопом по галактике" вспомнил в связи с этим. Помните, там Президент какой был?))) К этому идём.

  3. 14.05.2021, 15:45
    Гость: В.В.

    Фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя» подталкивал к развалу Советского Союза.

  5. 14.05.2021, 15:34
    Гость: www

    Надо Ивана Дулина (как его там в миру) от Челябинском области. Мумитроля от ДВ. Шнура о еее, он же там уже. Не смешно.

Все комментарии (9)
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