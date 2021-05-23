Италия стала победителем конкурса «Евровидение-2021»

Нюхнул в прямом эфире? Победителя «Евровидения» заподозрили в употреблении кокаина (

Победа итальянской группы Måneskin на «Евровидении-2021» оказалась омрачена скандалом: во время прямого эфира финала песенного конкурса зрители заметили, как солист Давид Дамиано наклонился над столом, и это вызвало подозрения.

Зрителям и журналистам показалось, что он вдохнул дорожку кокаина.

На итоговой пресс-конференции уже после победы журналисты прямо спросил фронтмена, нюхал ли он кокаин во время финала конкурса.

Дамиано заявил, что наркотики не употребляет,

Как бы там ни было, ситуация складывается в духе «ложечки нашлись, а осадочек остался».