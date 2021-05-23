Италия стала победителем конкурса «Евровидение-2021»
Победителями международного конкурса песни "Евровидение-2021" стали представители Италии Måneskin с песней "Zitti E Buoni".
Согласно голосованию жюри и зрителей итальянцы заработали 524 балла.
На втором месте разместилась певица из Франции Барбара Прави, заработавшая 499 балла. Третье место досталось исполнителю из Швейцарии Gjon's Tears.
В первой пятерке лучших также оказались Исландия и Украина. Российская певица Манижа, представлявшая нашу страну с песней "Russian Woman", сумела занять лишь 9 место, набрав 204 балла.
Таким образом, следующий конкурс "Евровидение" будет принимать Италия.
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Нюхнул в прямом эфире? Победителя «Евровидения» заподозрили в употреблении кокаина (
Победа итальянской группы Måneskin на «Евровидении-2021» оказалась омрачена скандалом: во время прямого эфира финала песенного конкурса зрители заметили, как солист Давид Дамиано наклонился над столом, и это вызвало подозрения.
Зрителям и журналистам показалось, что он вдохнул дорожку кокаина.
На итоговой пресс-конференции уже после победы журналисты прямо спросил фронтмена, нюхал ли он кокаин во время финала конкурса.
Дамиано заявил, что наркотики не употребляет,
Как бы там ни было, ситуация складывается в духе «ложечки нашлись, а осадочек остался».
Кто обзывается, тот сам так и называется.
по вашим критериям надо было на конкурс посылать болельщиков ФК Спартак (к примеру), уж послали бы так послали, мощно, энергично, неординарно и разнообразно
это по данным каких медийщиков? таких же честных как левада-центр? они вам и не такое нарисуют, достаточно вспомнить накрутки в инете и голосование за дочку алсу
Поздравим Манижу с позором России, никогда Россия не падала так низко на Евровидении