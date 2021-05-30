Исполнитель хита «Raindrops Keep Fallin’ on my Head» скончался от рака

Би Джей Томас

Известный кантри-певец, исполнитель песни «Raindrops Keep Fallin’ on my Head» Би Джей Томас умер в возрасте 78 лет, пишет Variety.

По данным издания, причиной смерти стали осложения, вызванные раком легких четвертой стадии. Впервые о своем диагнозе музыкант объявил в марте. Он проходил лечение в больнице Техаса и надеялся на выздоровление. Музыкант умер в своем доме в Арлингтоне.

Би Джей Томас известен такими хитами, как «Hooked on a Feeling», «Raindrops Keep Fallin’ on my Head». Последняя композиция была очень популярна в СССР, правда она была известна больше по своей французской кавер-версии «Toute la pluie tombe sur moi».

Инструментальная версия этой песни звучит в фильме «Здравствуйте, доктор!» (1974), «Удача» (1980). В фильме Э. Рязанова «Вокзал для двоих» героиня Людмилы Гурченко напевает эту композицию в сцене, когда её провожает домой герой Олега Басилашвили. На фоне этой мелодии дикторы новостных передач советского латвийского ТВ читали прогноз погоды.

В оригинале эта композиция звучала в фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» 1969 года и получила премию "Оскар" как оригинальная композиция к фильму. 

У Томаса осталась жена Глория, на которой он был женат 53 года, три дочери и четыре внука.

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