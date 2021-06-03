Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей

17:14 3.06.2021

Скандальный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в своих видеоклипах.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", соответствующее решение было принято Зюзинским судом Москвы. Суд признал артиста виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решением суда ему был назначен штраф.

Данное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Административное дело было возбуждено после жалоб на содержание клипов Моргенштерна "Розовое вино-2" и "Family".