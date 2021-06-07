Лидер «Коррозии металла» раскрыл подробности массовой драки скинов и антифа

14:03 7.06.2021

Массовое побоище между скинхедами и антифашистам произошло в 6 июня в районе Восточное Дегунино в Москве.

Инцидент случился на подпольном выступлении группы White nights skins, проведенном без соблюдения ковидных ограничений. Очевидец драки – лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий – заявил, что подпольные дискотеки проводились по всему миру и в разгар локдауна.

По словам музыканта, антифашисты начали первыми. «Они открыли по людям, которые собирались на концерт, стрельбу из пневматического оружия, те позвали на помощь своих друзей, начались локальные драки, - заявил Троицкий в интервью радиостанции «Говорит Москва».- Это просто молодёжные активисты, скинхеды, которые ради прикола ходят туда посмотреть. Была информация, что там какие-то нацистские флаги, это чушь, люди после футбола приехали с флагами футбольных команд Москвы»

