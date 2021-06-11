«Союзультфильм» выйдет на международный рынок с помощью Netflix

«Союзультфильм» выйдет на международный рынок с помощью Netflix

«Союзультфильм» приступил к переговорам с американской компанией Netflix о перспективах сотрудничества.

Стороны надеются прийти к соглашению как о продаже уже созданных проектов, так и об обоюдном продюсировании полнометражных фильмов. Глава «Союзмультфильма» Юлианна Слащева призналась ТАСС, что отечественная киностудия намерена выйти на международные рынки и уже заключила несколько сделок с зарубежными партнерами.

Также, c 2023 года студия намерена выпускать по две полнометражных ленты ежегодно. Проблема также обсуждается с различными международными компаниями.
 

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