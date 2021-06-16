Игорь Саруханов представил песню, писавшуюся 37 лет

18:08 16.06.2021

Группа «Круг» представила новый мини-альбом, куда помимо уже известных песен вошел абсолютно новый трек.

Говорит лидер команды Игорь Саруханов: «Музыка к песне «Селяви» была написана в те времена, когда еще существовала группа, и она сохранилась в виде набросков в моем диктофоне, а вот текст был создан в наши дни. Александр Касьянов, с которым мы много работаем вместе, сделал великолепную аранжировку, а потом мы вместе с Женей Гетманским и Володей Васильевым засели в студии и записали все необходимые партии. Вот такая интересная связь времен получилась – 1984 и 2021 года пересеклись в нашей новой песне – «Селяви». Песня, конечно же, о любви, и о том, что с годами мы все понимаем лучше и быстрее».

Весной текущего года участники группы «Круг» решили воссоединиться. В апреле были перевыпущены синглы «Каракум» и «Круг друзей», а затем Игорь Саруханов, Владимир Васильев и Евгений Гетманский записали новые версии песен «Слово в слово», «Маскарад» и «Позади крутой поворот».

