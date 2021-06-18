Бывшая солистка «Ленинграда» судится с Сергеем Шнуровым

12:42 18.06.2021

Одна из бывших вокалисток группы «Ленинград» Алиса Вокс с помощью правосудия вернуть себе авторские права на 39 песен коллектива, записанные с ее участием.

Певица подала досудебную претензию к Сергею Шнурову и музыкальному издательств, сообщает «Наше Радио». Цель артистки - взыскать 20 миллионов рублей за незаконное использование композиций.

В случае, если в течение 5 дней ответчики проигнорируют претензию, то Алиса обратится в суд, чтобы прекратить звучание песен со своим участием в разных источниках. Среди указанных треков — «Экспонат», «Плачу», «Бомба» и др.

