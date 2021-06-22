Собянин запретил в Москве концерты вместимостью более 500 человек

Собянин запретил в Москве концерты вместимостью более 500 человек

Столичный градоначальник Сергей Собянин ужесточил ограничительные меры в Москве в связи с взрывным ростом заболеваний коронавирусом в России.

Исходя из распоряжений мэра, начиная с 22 июня в российской столице вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Отныне до стабилизации обстановки на концертах воспрещаются фан-зоны и танцполы. Избежать этого можно, если только организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Кроме того, устроителям коцнертов с числом участников менее 500 человек тоже рекомендуется использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Также, как мы уже сообщали, с 28 июня 2021 года посещать рестораны в Москве смогут лишь люди, либо прошедшие вакцинацию от коронавируса, либо переболевшие коронавирусом в последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 22:48
    Гость: Алексей

    А кто такой Собянин чтобы вопреки всем законам РФ так издеваться над народом. Кстати-не из ЕДИНОЙ РОССИИ ЛИ ОН.? Делаем выводы господа. С какого перепугу какой то деятель ограничивает наши конституционные права не имея на то никаких полномочий по закону?

  2. 22.06.2021, 20:43
    Гость: Мы же понимаем

    Что 500 для барановируса,тфу он даже заморачиваться не будет,мало иеста разгуляться негде ,вот 501 чел тогда он и развернется,не понимаю что не так с этими людьми,хотяяяяятайга грибочки ш

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