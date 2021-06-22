Собянин запретил в Москве концерты вместимостью более 500 человек
Столичный градоначальник Сергей Собянин ужесточил ограничительные меры в Москве в связи с взрывным ростом заболеваний коронавирусом в России.
Исходя из распоряжений мэра, начиная с 22 июня в российской столице вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.
Отныне до стабилизации обстановки на концертах воспрещаются фан-зоны и танцполы. Избежать этого можно, если только организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Кроме того, устроителям коцнертов с числом участников менее 500 человек тоже рекомендуется использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.
Также, как мы уже сообщали, с 28 июня 2021 года посещать рестораны в Москве смогут лишь люди, либо прошедшие вакцинацию от коронавируса, либо переболевшие коронавирусом в последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто такой Собянин чтобы вопреки всем законам РФ так издеваться над народом. Кстати-не из ЕДИНОЙ РОССИИ ЛИ ОН.? Делаем выводы господа. С какого перепугу какой то деятель ограничивает наши конституционные права не имея на то никаких полномочий по закону?
Что 500 для барановируса,тфу он даже заморачиваться не будет,мало иеста разгуляться негде ,вот 501 чел тогда он и развернется,не понимаю что не так с этими людьми,хотяяяяятайга грибочки ш