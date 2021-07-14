«Ночные волки» впервые проведут байк-шоу в Донецке

Мотоклуб "Ночные волки" объявил о переносе ежегоднего байк-шоу в Севастополе на 2022 год.

Согласно распространенному заявлению лидера клуба Александра "Хирурга" Залдастанова, решение о переносе мероприятия было принято из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки в регионе. Отмечается, что лайнап музыкантов сохранится, а приобритенные билеты будут действительны на следующий год. 

Новыми датами проведения шоу стали 6-8 августа. 

Помимо этого, в текущем году клуб впервые проведет байк-шоу в Донецке. "Мы решили перенести байк-шоу в этом году на Донбасс. В Донецк. Туда, где оно сейчас нужнее, чем в сентябре-октябре в Севастополе. 8 сентября — день освобождения Донецка. Вся республика будет отмечать эту дату. В ближайшие выходные к этой дате, 11 сентября, мы и покажем там кульминацию байк-шоу. Учитывая то, что сейчас творится вокруг этого региона, и с учетом наших отношений с республикой это будет, наверное, самый правильный выход", - пояснил Хирург. 

Традиционное международное байк-шоу должно было пройти на горе Гасфорта под Севастополем 7-9 августа.

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