Юрию Антонову сделали очень тяжелую операцию в Австрии
Юрий Антонов поделился вестями об очень сложном оперативном вмешательстве, которое ему пришлось пережить за границей.
Певец пережил операцию в Вене по замене искусственного сустава, назвав ее «очень тяжелой». «Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава <…>! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — пояснил в соцсетях Антонов.
Операция длилась более трех часов. Раннее мы сообщали, что, по словам друга певца Андрея Ковалева, Юрий Антонов никак не мог оправиться после тяжелой операции на колене. «Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы», — рассказал МК Ковалев
Комментарии читателей Оставить комментарий
они забыли о борще с мясом и блинчиках с творогом которые подают на обед в российских больницах Ну и про духовность и скрепоносность позабыли А то бы все поехали в Ухрюпинск делать там всевозможные операции у докторов Мамеда и Зулейхи
Не молодуха,в таком возрасте всё сложно.Пожелаем скорейшей поправки.
кассу, отработал !
Опупеть!!! Ехать менять сустав в жалкую Австрию, навсегда отставшую от России в цифровых, медицинских, ядерных, космических и прочих технологиях!!! Безболезненно, по ультра-современным тиехнологим, с использованием российских протезов, БЕСПЛАТНО, по квоте заменили бы сустав в ЦИТО, в Москве! Да сейчас в любом областном центре России виртуозно меняют суставы! Бывший боец без правил, Джеф Монсон, иммигрировавший из США в Россию, давно заменил в российской клинике оба тазобедренных сустава, очень доволен! Мастера пения голосом, что с вами, у вас есть разум? Посмотрите, сколько вашей братии вернулось с тамошнего лечения в деревянных бушлатах, обобранные до нитки западными бессовестными эскулапами! И Юрий Лужков поехал оперироваться в Германию у докторов Али и Мухаммеда и скончался там!