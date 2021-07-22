Юрию Антонову сделали очень тяжелую операцию в Австрии

Юрию Антонову сделали очень тяжелую операцию в Австрии

Юрий Антонов поделился вестями об очень сложном оперативном вмешательстве, которое ему пришлось пережить за границей.

Певец пережил операцию в Вене по замене искусственного сустава, назвав ее «очень тяжелой». «Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава <…>! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — пояснил в соцсетях Антонов.

Операция длилась более трех часов. Раннее мы сообщали, что, по словам друга певца Андрея Ковалева, Юрий Антонов никак не мог оправиться после тяжелой операции на колене. «Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы», — рассказал МК Ковалев
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2021, 18:26
    Гость: витьку

    они забыли о борще с мясом и блинчиках с творогом которые подают на обед в российских больницах Ну и про духовность и скрепоносность позабыли А то бы все поехали в Ухрюпинск делать там всевозможные операции у докторов Мамеда и Зулейхи

  4. 22.07.2021, 15:58
    Гость: Виктор

    Опупеть!!! Ехать менять сустав в жалкую Австрию, навсегда отставшую от России в цифровых, медицинских, ядерных, космических и прочих технологиях!!! Безболезненно, по ультра-современным тиехнологим, с использованием российских протезов, БЕСПЛАТНО, по квоте заменили бы сустав в ЦИТО, в Москве! Да сейчас в любом областном центре России виртуозно меняют суставы! Бывший боец без правил, Джеф Монсон, иммигрировавший из США в Россию, давно заменил в российской клинике оба тазобедренных сустава, очень доволен! Мастера пения голосом, что с вами, у вас есть разум? Посмотрите, сколько вашей братии вернулось с тамошнего лечения в деревянных бушлатах, обобранные до нитки западными бессовестными эскулапами! И Юрий Лужков поехал оперироваться в Германию у докторов Али и Мухаммеда и скончался там!

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины
«Вакцинация препаратами, сделанными наспех, без ознакомления граждан с результатами испытаний – по правилам Нюрнбергского кодекса не может осуществляться»
Путин и министры мечтают вместе
© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Избранное
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу
Горбачев: Свой среди чужих, чужой среди своих
В Мурманской области продолжается весенняя призывная кампания-2021
«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Конец Фильма «Ретроградный Меркурий»
Блеск и нищета Москвабада. Часть третья. Город одиноких сердец
Тяжелые уроки Карабаха для России
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Пять причин, почему это плохая идея
Бабаджанян пожертвовал своим днем рождения ради Ленина и разозлил Хрущева