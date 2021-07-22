Юрию Антонову сделали очень тяжелую операцию в Австрии

13:31 22.07.2021

Юрий Антонов поделился вестями об очень сложном оперативном вмешательстве, которое ему пришлось пережить за границей.

Певец пережил операцию в Вене по замене искусственного сустава, назвав ее «очень тяжелой». «Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава <…>! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя», — пояснил в соцсетях Антонов.

Операция длилась более трех часов. Раннее мы сообщали, что, по словам друга певца Андрея Ковалева, Юрий Антонов никак не мог оправиться после тяжелой операции на колене. «Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы», — рассказал МК Ковалев

