Владимир Путин учредил новые награды в области культуры

Владимир Путин учредил новые медали в области культуры

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве».

Данные об этом размещены на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю учредить статут, описание и рисунок ордена «За заслуги в культуре и искусстве», а также положение о медали «За труды в культуре и искусстве», описание и рисунок данной медали», - говорится в Указе.

Документ определяет основные условия присвоения этих наград не только гражданам РФ, но и иностранцам, внесшим значительный вклад в продвижение международного имиджа России.

Исходя из Указа, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» будут награждать за создание театральных спектаклей, фильмов, литературных и музыкальных произведений и других произведений, которые получили широкое признание общественности и профессионального сообщества. Орден россияне также получат за проектирование и возведение уникальных архитектурных комплексов, высокохудожественных образов в театре, фильмах и живописи, а также за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.08.2021, 20:22
    Гость: Ешил

    Работы его настоящей не видно, народ нищает, богатем богатеют, коррупция и воровство процветает, вот он делает видимос работыть

  4. 10.08.2021, 20:13
    Гость: Кино!

    Даже я краснею от его кипучей деятельности, а ему не стыдно! Двадцать лет он у власти, а хочется спросить, начнет ли он наконец заниматься неотложными проблемами России, или так и будет кантоваться?

  5. 10.08.2021, 20:07
    Гость: мебельщику

    А,куда он ещё поедет,разве что-нибудь построили? Он вообще инопланетянин пенсионного возраста-ему на отдых,на печку пора-сам просился.

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Владимир Зеленский
Зеленский предложил жителям Донбасса, считающих себя русскими, уехать в РФ
Путин поручил поднять ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет к 2025г.
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
Избранное
Представлен дизайн кроссовера Aurus Komendant
Вакцина от COVID-19 – геноцид и эксперимент в планетарном масштабе?
Марсоход NASA совершил посадку на поверхность Марса и прислал первое фото
Как избавиться от боли в горле?
Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
«Многие связывают визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео с организацией убийства иранского ученого Фахризаде»
6 нюансов, которые вы забывали при выборе сантехнического оборудования