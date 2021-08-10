Владимир Путин учредил новые награды в области культуры

13:04 10.08.2021

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медали «За труды в культуре и искусстве».

Данные об этом размещены на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю учредить статут, описание и рисунок ордена «За заслуги в культуре и искусстве», а также положение о медали «За труды в культуре и искусстве», описание и рисунок данной медали», - говорится в Указе.

Документ определяет основные условия присвоения этих наград не только гражданам РФ, но и иностранцам, внесшим значительный вклад в продвижение международного имиджа России.

Исходя из Указа, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» будут награждать за создание театральных спектаклей, фильмов, литературных и музыкальных произведений и других произведений, которые получили широкое признание общественности и профессионального сообщества. Орден россияне также получат за проектирование и возведение уникальных архитектурных комплексов, высокохудожественных образов в театре, фильмах и живописи, а также за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства.

