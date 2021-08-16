Игорь Саруханов задался вопросом «Что же сделала со мною ты?»

18:20 16.08.2021

Игорь Саруханов устроил «Что же сделала со мною ты?».

Композиция стала первым синглом с будущего альбома артиста, который планируется к выпуску будущей осенью, когда маэстро будет отмечать 65-летний юбилей концертом в столичном Vegas City Hall.

«Важно отметить, что эта песня очень автобиографична, - заявил он. – В ней описана одна из тех эмоций, которая обогащает нашу жизнь и совершенно точно делает нас лучше. Это эмоция под названием любовь. Мне очень нравится это чувство, оно заставляет творчески мыслить. Эти ощущения и лежат в основе этой песни».

Игорь Саруханов последние несколько лет регулярно выпускал свежие релизы – двумя частями проекта «RеанимациЯ», в котором известные лирические хиты маэстро получили совершенно новое, современное и динамичное звучание, а 4 декабря Игорь Саруханов выпустил новый LP «С кем ты?».