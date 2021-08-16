Игорь Саруханов задался вопросом «Что же сделала со мною ты?»

Игорь Саруханов задался вопросом «Что же сделала со мною ты?»

Игорь Саруханов устроил «Что же сделала со мною ты?».

Композиция стала первым синглом с будущего альбома артиста, который планируется к выпуску будущей осенью, когда маэстро будет отмечать 65-летний юбилей концертом в столичном Vegas City Hall.

«Важно отметить, что эта песня очень автобиографична, - заявил он. – В ней описана одна из тех эмоций, которая обогащает нашу жизнь и совершенно точно делает нас лучше. Это эмоция под названием любовь. Мне очень нравится это чувство, оно заставляет творчески мыслить. Эти ощущения и лежат в основе этой песни».

Игорь Саруханов последние несколько лет регулярно выпускал свежие релизы – двумя частями проекта «RеанимациЯ», в котором известные лирические хиты маэстро получили совершенно новое, современное и динамичное звучание, а 4 декабря Игорь Саруханов выпустил новый LP «С кем ты?».

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