Соседка Стаса Пьехи извинилась после припысываемого ей избиения его сына

09:54 19.08.2021

Дачная соседка российского Стаса Пьехи Ирина Безбородова принесла публичные извинения по следам обвинения ее в избиении его сына.

Супруга известного футбольного арбитра пришла на шоу «России 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир». Безбородова и подчеркнула, что уже попросила прощения у артиста и его семьи, а также пожалела, что взрослые люди допустили такую ситуацию.

«Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка», — сказала Безбородова.

Ирина Безбородова попросила исполнителя дождаться результатов следствия, однако Стас Пьеха заявил, что ему не о чем с ней говорить.

