Соседка Стаса Пьехи извинилась после припысываемого ей избиения его сына

Соседка Стаса Пьехи извинилась после избиения его сына

Дачная соседка российского Стаса Пьехи Ирина Безбородова принесла публичные извинения по следам обвинения ее в избиении его сына.

Супруга известного футбольного арбитра пришла на шоу «России 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир». Безбородова и подчеркнула, что уже попросила прощения у артиста и его семьи, а также пожалела, что взрослые люди допустили такую ситуацию.

«Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка», — сказала Безбородова.

Ирина Безбородова попросила исполнителя дождаться результатов следствия, однако Стас Пьеха заявил, что ему не о чем с ней говорить.
  

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