Зеленский наградил Ротару новой государственной премией Украины

Зеленский наградил Ротару новой государственной премией Украины

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о создании новой государственной премии «Национальная легенда Украины».

Президент транслировал церемонию награждения в своем Фейсбуке. «Мною основана новая государственная награда "Национальная легенда Украины". Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — сказал Зеленский.

Самыми первыми премию получили  эстрадная певица София Ротару и футболист Олег Блохин. Композитор и музыковед, герой Украины Мирослав Скорик был награжден посмертно.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.08.2021, 12:26
    Гость: личный опыт

    зелибоба как-то избирательно подходит к зачислению советских граждан в щирые украинцы...
    Ротару и Королева зачислил, а Чикатило, бандеровцев, уничтоживших Хатынь не зачислил.

  4. 23.08.2021, 12:05
    Гость: И.В.С.

    Ну,Блохин и Ротару понятно.Это звезды СССР !
    А кто энтот скорик ,впервые слышу...
    ...

Все комментарии (5)
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