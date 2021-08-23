Зеленский наградил Ротару новой государственной премией Украины

11:21 23.08.2021

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о создании новой государственной премии «Национальная легенда Украины».

Президент транслировал церемонию награждения в своем Фейсбуке. «Мною основана новая государственная награда "Национальная легенда Украины". Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — сказал Зеленский.

Самыми первыми премию получили эстрадная певица София Ротару и футболист Олег Блохин. Композитор и музыковед, герой Украины Мирослав Скорик был награжден посмертно.

