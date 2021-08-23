Зеленский наградил Ротару новой государственной премией Украины
Глава Украины Владимир Зеленский заявил о создании новой государственной премии «Национальная легенда Украины».
Президент транслировал церемонию награждения в своем Фейсбуке. «Мною основана новая государственная награда "Национальная легенда Украины". Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — сказал Зеленский.
Самыми первыми премию получили эстрадная певица София Ротару и футболист Олег Блохин. Композитор и музыковед, герой Украины Мирослав Скорик был награжден посмертно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не указывай, что мне делать и не услышишь от меня, куда тебе идти.
Ты уже совсем сдурел. Словесная диарея.
зелибоба как-то избирательно подходит к зачислению советских граждан в щирые украинцы...
Ротару и Королева зачислил, а Чикатило, бандеровцев, уничтоживших Хатынь не зачислил.
Ну,Блохин и Ротару понятно.Это звезды СССР !
А кто энтот скорик ,впервые слышу...
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