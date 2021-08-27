Роспотребнадзор проверяет концерт Агутина на санитарные нарушения

12:18 27.08.2021

Роспотребнадзор заподозрил организаторов концерта Леонида Агутина в Москве в нарушении ряда санитарно-эпидемиологических нарушений.

Выступление состоялось 26 августа в «Крокусе», и надзорные органы зафиксировали на нем большое скопление народа. «Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина на площадке Крокус Сити Холл за нарушение санитарного законодательства», - сказали в Роспотребнадзоре в РИА Новости.

В настоящий момент в связи с пандемией коронавируса в Москве можно проводить концерты вместимостью больше 500 человек по системе COVID-free, предусматривающей обязательное наличие у зрителей вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов. Но на афишах выступления Агутина такого грифа не было. Но поскольку формально «Крокус» находится в Подмосковье, то теоретически он может работать по дркуим стандартам.

