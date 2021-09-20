«Алиса» отказалась выступать на фестивале из-за ковидой фильтрации публики

«Алиса» отказалась выступать на фестивале из-за ковидой фильтрации публики

Группа «Алиса» отказалась от выступления на фестивале «Чернозем» в Воронеже 24 сентября.

Константин Кинчев высказался против коронавирусного фильтрования публики на мероприятии, которое пройдет в формате COVID-free, когда у всех посетителей на входе требуют справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

«В нашем понимании, поход на концерт должен сопровождаться только билетом, а не пропуском из медицинского учреждения или неожиданной сдачей анализов», - заявил Кинчев.

Ранее лидер «Алисы» заявлял о том, что слишком стар, чтобы плясать под чью-то дудку и не собирается испрашивать разрешения у санитарных органов на свои выступления. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 17:05
    Гость: кадет

    Браво наш русский националист Кинчев. Ты показываешь хороший пример остальным русским как противостоять сегодняшней изощренной лжи колониальной администрации лже-либералов и крипто-троцкистов.

  3. 20.09.2021, 14:17
    Гость: В.

    Что ты несёшь, совсем из ума выжил?
    Как раз чморокают тех, кто не желает делать себя иньекцию вакциной, и не концерт не пускали именно невакцинированным !

  4. 20.09.2021, 11:51
    Гость: g

    молодец.
    местные агенты демпартии сша пытаются установить американский сатанизм в рф..
    пок никто не сопротивляется - это будет продолжаться.

  5. 20.09.2021, 11:45
    Гость: www

    В чем подвиг? Чморонуть вакцинированных? Скисли рокеры. Раньше бы политически и был, про выборы, что нибудь проорали, и Путину бы досталось. Теперь не то чтоб политикам, даже не санитарный органам, а публике протест свои выкатывают. Следующим протест будет против синоптиков.

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