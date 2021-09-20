«Алиса» отказалась выступать на фестивале из-за ковидой фильтрации публики

09:35 20.09.2021

Группа «Алиса» отказалась от выступления на фестивале «Чернозем» в Воронеже 24 сентября.

Константин Кинчев высказался против коронавирусного фильтрования публики на мероприятии, которое пройдет в формате COVID-free, когда у всех посетителей на входе требуют справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

«В нашем понимании, поход на концерт должен сопровождаться только билетом, а не пропуском из медицинского учреждения или неожиданной сдачей анализов», - заявил Кинчев.

Ранее лидер «Алисы» заявлял о том, что слишком стар, чтобы плясать под чью-то дудку и не собирается испрашивать разрешения у санитарных органов на свои выступления.