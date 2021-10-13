Валерий Леонтьев опроверг госпитализацию с коронавирусом

13:51 13.10.2021

Валерий Леонтьев опровепрг, что оказался с коронавирусом в одной из клиник Москвы.

Спустя несколько дней после завершения проекта «Голос 60+» легендарный исполнитель действительно почувствовал недомогание и сдал профилактический тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Врачи поставили диагноз ОРВИ. На сегодняшний день лечащие врачи артиста дают более, чем оптимистичный прогноз и уверяют, что к концу недели Валерий Леонтьев будет полностью здоров.

Портал Life.ru написал, что компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки Леонтьева не выявила каких-либо отклонений, связанных с коронавирусной инфекцией, но показала наличие воздушных буллов в правом легком и парасептальную эмфизему.