Валерий Леонтьев опроверг госпитализацию с коронавирусом

Валерий Леонтьев попал в больницу с коронавирусом

Валерий Леонтьев опровепрг, что оказался с коронавирусом в одной из клиник Москвы.

Спустя несколько дней после завершения проекта «Голос 60+» легендарный исполнитель действительно почувствовал недомогание и сдал профилактический тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Врачи поставили диагноз ОРВИ. На сегодняшний день лечащие врачи артиста дают более, чем оптимистичный прогноз и уверяют, что к концу недели Валерий Леонтьев будет полностью здоров.

Портал Life.ru написал, что компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки Леонтьева не выявила каких-либо отклонений, связанных с коронавирусной инфекцией, но показала наличие воздушных буллов в правом легком и парасептальную эмфизему.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
К этно-отморозкам следует применять их «право»
«Крайняя и демонстративная жестокость по отношению к случайно попавшимся на пути людям – фирменный почерк именно представителей Кавказа»
22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
Дмитрий Медведев
Медведев призвал дождаться «вменяемого руководства» на Украине
Избранное
Тараканы! «15… И ничего, кроме правды»
Историки и демография
Что на космодроме Байконур пока еще действует и не разграблено?
ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»
Тайна 1937 года. Зачем Сталин уничтожил революционную элиту
Медвежья хватка за «четырехдневку»
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
Красные Звезды «Преодоление пределов. Черновики»
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке