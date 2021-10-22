Белоруссия выбыла из стран-участников «Евровидения 2022»

13:11 22.10.2021

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине.

Это следует из списка участников, который разместили на официальном сайте конкурса. В будущем году в конкурсе собирается принять участие 41 страна. Однако Белоруссии среди них нет.

Напомним, что 11 марта организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По мнению комиссии мероприятия, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.