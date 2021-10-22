Белоруссия выбыла из стран-участников «Евровидения 2022»
Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине.
Это следует из списка участников, который разместили на официальном сайте конкурса. В будущем году в конкурсе собирается принять участие 41 страна. Однако Белоруссии среди них нет.
Напомним, что 11 марта организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По мнению комиссии мероприятия, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да нам и самим там делать нечего. Не плохо было бы по примеру РБ тоже от этого шабаша отказаться.
значит правильная ориентация у белорусов.
Ну и молодцы. Участвовать в этой мерзости- себя не уважать.
Не "слиняли" -выгнали. Пинком под зад.
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