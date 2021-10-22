Белоруссия выбыла из стран-участников «Евровидения 2022»

Белоруссия выбыла из стран-участников «Евровидения 2022»

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» в Турине.

Это следует из списка участников, который разместили на официальном сайте конкурса. В будущем году в конкурсе собирается принять участие 41 страна. Однако Белоруссии среди них нет.

Напомним, что 11 марта организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По мнению комиссии мероприятия, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2021, 19:14
    Гость: stalker

    Да нам и самим там делать нечего. Не плохо было бы по примеру РБ тоже от этого шабаша отказаться.

  5. 22.10.2021, 18:13
    Гость: европомойка

    По итогам общенационального голосования представлять Украину должна была певица Maruv. Но буквально на следующий день после объявления результатов отбора власти запретили ей участвовать в конкурсе из-за того, что певица ранее гастролировала в России. В эфире одной из музыкальных программ коллеги по сцене потребовали, чтобы Maruv ответила на вопрос "Чей Крым?"
    Два года назад принимавшая Евровидение Украина не пустила российскую исполнительницу Юлию Самойлову, поскольку та гастролировала в Крыму. Хотя Самойлова — инвалид первой группы и передвигается в коляске, общеевропейская толерантность к лицам с ограниченными физическими возможностями в данном случае почему-то не помогла.

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