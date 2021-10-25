Актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

Актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

Заявление о ее пропаже в полицию подали родственники 81-летней актрисы, сообщает «МК». По словам родственницы Светличной, актриса не выходит на связь с 22 октября 2021 года.

В квартире на Погонном проезде женщину не нашли. Сейчас ведутся активные поиски Светличной. После травмы, полученной во время съемок (на пожилую даму упал софит), у Светланы Афанасьевны начались серьезные проблемы с головой, появились признаки деменции.

Сын артистки Алексей Ивашов заявил, что не знает, где мать, потому что давно не общается с ней. А актер Иван Николаев уверен, что она никуда не пропадала, переехав к родственникам, чтоб ее все оставили в покое. 

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