Кинчев заявил, что локдаун не кончится, пока ВОЗ не истребит популяцию

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Константин Кинчев приостановил концерты группы «Алиса», протестуя против сегрегации населения России посредством QR-кодов.

Свою позицию рокер выразил в двух свежих интернет-трансляциях. «От этой бредятины немного подустал, - признался Кинчев, говоря о ковидных ограничениях. - Полный бред творится. И кошмарят нас по полной программе. Локдаун не кончится, пока не дожмут нас до конца. ВОЗ направлена на то, чтобы истребить популяцию. А то нас очень много на планете появилось. Они боятся за климат, за природные ресурсы. Поэтому популяция должна быть [по их мнению] сокращена. И тогда весь этот бред кажется закономерным. Причем бред нарушает статьи Конституции (перечисляет)».

Не отрицая реальности коронавируса (которым он сам тяжело переболел весной), Кинчев называет его искусственно созданным химическим оружием. Естественный иммунитет он считает сильнее «вливаемой жижи», которая, по его мнению, может привести к непредсказуемым последствиям для организма. «Вокруг измена и предательство. Вся планета борется вирусом, который они сами же и запустили. Это мое частное мнение», - подчеркнул музыкант.

На вопрос, что делать в этой ситуации, Константин Кинчев ответил: «Организовываться, объединяться и сопротивляться. Лучше жить на земле, уходить из городов, объединяться в общины и как-то выживать».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2021, 16:16
    Гость: Из уймы рабов бьёт в набат лишь один:

    Злокозненность ВОЗа узрел Константин!
    Чтоб с ним солидарно клеймить эту хрень,
    У прочего "быдла" мозги набекрень?

  5. 02.11.2021, 13:59
    Гость: stalker

    "Кинчев заявил, что локдаун не кончится, пока ВОЗ не истребит популяцию". Так может дело не в популяции, а в самом ВОЗ. Проще ведь ее истребить. Буквально. Они ведь тоже являются частью этой "популяции".

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