Документальный фильм о Вертинском покажут на Первом канале

11:34 23.11.2021

Премьера документального фильма «Александр Вертинский. Жил я шумно и весело» состоится а Первом канале 4 декабря.

Выход ленты приурочен к телепремьере сериала «Вертинский». Режиссер проекта Надежда Суслова задалась вопросом, почему творчество певца снова созвучно нам?

В фильме принимают участие Анастасия Вертинская (актриса, дочь Александра Вертинского), Александра Вертинская (художница, внучка Александра Вертинского), Степан Михалков (предприниматель, внук Александра Вертинского), Авдотья Смирнова (режиссёр сериала «Вертинский»), Алексей Филимонов (актёр, исполнитель главной роли в сериале), Анна Мишина (актриса, исполнительница роли Лидии Вертинской), Николай Долгополов (журналист, историк разведки), Дмитрий Певцов (актёр), Михаил Куницын (коллекционер). Начало в 10.15.