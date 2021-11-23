Документальный фильм о Вертинском покажут на Первом канале

Документальный фильм о Вертинском покажут на Первом канале

Премьера документального фильма «Александр Вертинский. Жил я шумно и весело» состоится а Первом канале 4 декабря.

Выход ленты приурочен к телепремьере сериала «Вертинский». Режиссер проекта Надежда Суслова задалась вопросом, почему творчество певца снова созвучно нам?

В фильме принимают участие Анастасия Вертинская (актриса, дочь Александра Вертинского), Александра Вертинская (художница, внучка Александра Вертинского), Степан Михалков (предприниматель, внук Александра Вертинского), Авдотья Смирнова (режиссёр сериала «Вертинский»), Алексей Филимонов (актёр, исполнитель главной роли в сериале), Анна Мишина (актриса, исполнительница роли Лидии Вертинской), Николай Долгополов (журналист, историк разведки), Дмитрий Певцов (актёр), Михаил Куницын (коллекционер). Начало в 10.15.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Кремль ответил на резолюцию США о непризнании Путина президентом России
Приложение «Оштрафуй правительство»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
Избранное
Советская система образования плодит вундеркиндов, а органы опеки и соседи их гнобят?
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
Стерилизация – верный способ сэкономить на квартире для инвалида
«Всем наплевать, выживешь ты или нет»: коронавирус непоправимо изменил все сферы нашей жизни
Крым уйдет от санкций в особую зону
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Врачи попросили у Путина бессрочный мораторий на уголовное преследование
«Пусть в Бурятии будет полный беспредел»: егерю грозит реальный срок за задержание браконьеров
Переворот. От элитарной демократии к олигархической автократии
Сражения за Карабах грозят стать жестокой бойней
В 1945 году Красная армия спасла мир от ужасов бактериологической войны