Возрожденный «Ленинград» спел для награжденного премией «Виктория» Зацепина

12:59 3.12.2021

Триумфатором премии стал Леонид Агутин получивший премию за песню «Включите свет» сразу в трех номинациях

Церемония вручения Российской национальная музыкальная премия «Виктория-2021» прошла на сцене Государственного Кремлевского дворца 2 декабря 2021 года.

Триумфатором премии стал Леонид Агутин получивший премию за песню «Включите свет» сразу в трех номинациях - «Лучший певец» «Лучшая песня» и «Лучший композитор». «Я в растерянности, так как мне никогда не вручали награду как лучшему певцу. Дожил, видимо — буду и дальше стараться, - признался певец. - Очень рад за песню, ведь, честно говоря, я за нее волновался.

Награду «За неоценимый вклад в российскую национальную культур» вручили композитору Александру Зацепину, отметившему в этом году свое 95-летие. «Спасибо, что и прошлый век захватили, а то меня бы тут не было», - поблагодарил мэтр. Возрожденная специально для церемонии вручения группа «Ленинград» поздравила Зацепина исполнением его песни «Если б я был султан».

«Лучшей певицей» стала Полина Гагарина. Композиция Филиппа Киркорова «По камням по острым» была отмечена в категории «Музыкальное видео», а автор ее слов Михаил Гуцериев был отмечен как «Лучший поэт». «Лучшей рок-исполнительницей» признали Земфиру с песней «Почта» (певица на церемонию не явилась). В особой номинации оказался отмечен и Олег Газманов, получивший награду «За вклад в развитие популярной музыки». .

