Определен порядок выступления участницы «Детского Евровидения» от России

Определен порядок выступления участницы «Детского Евровидения» от России

Представительница России на международном конкурсе «Детское Евровидение» Таня Меженцева выступит в финале 19 декабря под седьмым номером.

Это стало известно по итогам жеребьевки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной артистки. «Таня Меженцева, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2021», будет выступать в финале седьмой», - сказали в пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной артистки.

Юная певица будет представлять Россию с песней «Mon ami», которую она написала в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном). Финал конкурса состоится 19 декабря в Париже.
 

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