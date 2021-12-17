Игорь Саруханов не сдержал копившихся год «Эмоций»

09:05 17.12.2021

Игорь Саруханов выпустил новый альбом «Эмоции».

Подготовка диска велась год. «На протяжении жизни человек испытывает огромный спектр эмоций – любовь, наслаждение, разочарование, потери, мучительные поиски себя и приятные открытия, - рассказал Игорь Саруханов, - Этих эмоций не перечесть. И только 11 из них, но самых главных и ключевых в жизни каждого человека, вошли в альбом «Эмоции». Половина песен альбома написана под впечатлением от чувств, которые я в тот момент испытывал. А вторая часть пластинки удивительным образом предвосхитила события, которые произошли в дальнейшем».

Послушать альбом можно здесь.