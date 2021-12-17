Игорь Саруханов не сдержал копившихся год «Эмоций»

Игорь Саруханов не сдержал копившихся год «Эмоций»

Игорь Саруханов выпустил новый альбом «Эмоции».

Подготовка диска велась год. «На протяжении жизни человек испытывает огромный спектр эмоций – любовь, наслаждение, разочарование, потери, мучительные поиски себя и приятные открытия, - рассказал Игорь Саруханов, - Этих эмоций не перечесть. И только 11 из них, но самых главных и ключевых в жизни каждого человека, вошли в альбом «Эмоции». Половина песен альбома написана под впечатлением от чувств, которые я в тот момент испытывал. А вторая часть пластинки удивительным образом предвосхитила события, которые произошли в дальнейшем».

Послушать альбом можно здесь

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