Mujuice и NTF-токены: выставление на аукцион иллюстраций

18:48 18.12.2021

Может показаться, что музыкальная индустрия в России статична и пассивна.

Однако, если выйти за преславутые рамки шоу-биза, можно прийти к выводу, что такое утверждение в корне неверно. В этой статье мы поговорим про музыканта Mujuice, который недавно поучаствовал на аукционе и выставил там NFT–токены, которые были созданы совместно со студией koshta.collective и 3D художником Gsm Garden по мотивам клипа Zodiac. Клип был выпущен 16 декабря 2021 года.

Перед тем, как прочитать статью, рекомендуется посмотреть клип и ознакомиться с творчеством талантливого исполнителя-диджея Mujuice. Скачать его музыку можно на сайте по ссылке.

По словам музыканта, данный комплексный проект, который образовался за счет видео Романа Холоденко, был выполнен за счет труда большого количества профессионалов-специалистов из разных сфер деятельности. Результатом Mujuice доволен и выражает благодарность видеопродакшену Fresh.films и Cult.production.

При этом, по словам музыканта, часть NFT было реализовано вместе с лейблом Universal Music, студией koshta.collective и 3D-художником Gsm Garden.

Режиссер Роман Холоденко сказал, что главная идея клипа возникла за счет размышлений на тему человеческого взросления и диалога с внутренним ребенком. Миру будет представлены 4 NFT–иллюстрации, которые смогут более детально раскрыть концепцию видеоклипа. NFT-токены являются некими аллегориями-эмоциями, которые каждый человек испытывает во время взросления - «Взросление и сожаление», «Детство и страх», «Принятие и баланс» и «Переходный возраст и тьма». Стоит отметить, что художник, занимающийся 3D инсталляциями, сообщил, что графическая составляющая и титры клипа базируются на эстетике Aphex Twin, аниме-культуры и видеоигр.

Данные токены-иллюстрации выставляются в единственном экземпляре на платформе Rarible. В качестве бонуса покупателям будет предоставлен бонус-пак, состоящий из лимитированного зина Melancholium, двух бесплатных VIP-билета на все ĸонцерты Mujuice в течение 2022 года и подписанной виниловой пластинĸи с альбомом Melancholium.

Интересно то, что лейбл Universal Music сообщил, в связи с тем, что проект концептуально связан с ментальной составляющей человека, то часть доходов с продаж NFT-иллюстраций, направятся в благотворительную организацию «Единение», которая специализируется на помощи людям с ментальными особенностями.

