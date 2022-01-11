Гитарист «Алисы» остро среагировал на обвинения в плагиате песни о QR-кодах

Гитарист «Алисы» остро среагировал на обвинения в плагиате песни о QR-кодах

Гитарист группы «Алиса» Павел Зелицкий жестко среагировал на обвинения в плагиате своего риффа из новой песни «Страх и контроль».

Некоторые поклонники команды усмотрели в музыкальной теме сходство с «Master of Puppets» Metallica. В ответ Павел Зелицкий записал «образовательное видео», в котором наглядно показал, как именно играется рифф в каждой из композиций.

Мастер-класс он сопроводил острым комментарием: «Когда человек не может хрен от трамвайной ручки отличить и очень авторитетно пытается заявлять, коверкая суть риффа, который был придуман мной, и обвинить меня в плагиате с Metallica — это, как минимум, странно. Хотя бы потому, что я никогда не был фанатом Metallica».

Песня «Алисы» «Страх и контроль» была представлена в первый день этого года. Обладатели QR-кодов сравниваются в ней с баранами, идущими на заклание. В припеве есть строчка: «На лоб наколот QR».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2022, 00:13
    Гость: Я не слушаю Алису

    Константин Кинчев про малолетку Залецкого:
    Молодой, да из ранних. Наглец. Самородок. Выскочка. Талант. Всё как и должно быть. Всё очень по рок-н-ролльному.

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки
Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева
Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ
Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули страну
Избранное
«Русская идея» современной войны
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Потратьте две минуты времени и навсегда забудьте о проблемах с шинами на авто
«Газпром» выставил счёт за Вечный огонь. Цена вопроса – часовая зарплата топ-менеджера
Hypophysis «Искавший зла»
Monsters of rock USSR-1991. Тушинское побоище под AC/DC
Всебелорусское народное собрание: Лукашенко делает выводы из ситуации 2020 года