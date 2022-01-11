Гитарист «Алисы» остро среагировал на обвинения в плагиате песни о QR-кодах

21:09 11.01.2022

Гитарист группы «Алиса» Павел Зелицкий жестко среагировал на обвинения в плагиате своего риффа из новой песни «Страх и контроль».

Некоторые поклонники команды усмотрели в музыкальной теме сходство с «Master of Puppets» Metallica. В ответ Павел Зелицкий записал «образовательное видео», в котором наглядно показал, как именно играется рифф в каждой из композиций.

Мастер-класс он сопроводил острым комментарием: «Когда человек не может хрен от трамвайной ручки отличить и очень авторитетно пытается заявлять, коверкая суть риффа, который был придуман мной, и обвинить меня в плагиате с Metallica — это, как минимум, странно. Хотя бы потому, что я никогда не был фанатом Metallica».

Песня «Алисы» «Страх и контроль» была представлена в первый день этого года. Обладатели QR-кодов сравниваются в ней с баранами, идущими на заклание. В припеве есть строчка: «На лоб наколот QR».