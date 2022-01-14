Обнародована неизвестная новогодняя песня Егора Летова

08:45 14.01.2022

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова заявила о намерении выпустить ранние записи музыканта.

Она выложила песню «Strange Days» из альбома 1983 года «Дождь в казарме» летовской группы «Посев», которая была до «Гражданской обороны». «Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи «Посева», - отметила Наталья Чумакова. - Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое. В общем, вот кусочек альбома «Дождь в казарме»; как и многое из «Посевов», это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года».

В основу песни положено раннее стихотворение Егора Летова «Все утро боль шелестела в мозгу», датированное 15 декабря 1983 года.